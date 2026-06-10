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Breaking News Today 10 June LIVE: अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया हमला, ईरान बोला-हमने नहीं गिराया अमेरिकी हेलिकॉप्टर

Breaking News Today 10 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने X पर लिखा, युद्ध में हार के बावजूद, अमेरिका ने हमारे इरादे को परखने का फैसला किया. हमारी सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगी. फारस की खाड़ी के इतिहास में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजाम के बारे में कई अध्याय हैं.

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Breaking News Today 10 June LIVE Updates: अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के केशम द्वीप पर हमला कर दिया है. ईरानी मीडिया ने भी हमले की पुष्टि की है. इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया है.

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