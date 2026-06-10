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Breaking News Today 10 June LIVE: अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया हमला, ईरान बोला-हमने नहीं गिराया अमेरिकी हेलिकॉप्टर
Breaking News Today 10 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने X पर लिखा, युद्ध में हार के बावजूद, अमेरिका ने हमारे इरादे को परखने का फैसला किया. हमारी सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगी. फारस की खाड़ी के इतिहास में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजाम के बारे में कई अध्याय हैं.
Breaking News Today 10 June LIVE Updates: अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के केशम द्वीप पर हमला कर दिया है. ईरानी मीडिया ने भी हमले की पुष्टि की है. इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया है.
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Breaking News Today LIVE in Hindi: होर्मुज के तीन ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा है कि उसका सैन्य मिशन पूरा हो गया है. वह अब और हमले नहीं करेगा. ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अमेरिकी हेलिकाप्टर पर किए गए हमले का जवाब देना जरूरी था.
#WATCH भुवनेश्वर: नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "आज का दिन बहुत खास है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। योजनाओं का… pic.twitter.com/fqw9raPClq