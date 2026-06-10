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Breaking News Today 10 June LIVE: अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया हमला, ईरान बोला-हमने नहीं गिराया अमेरिकी हेलिकॉप्टर

Breaking News Today 10 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने X पर लिखा, युद्ध में हार के बावजूद, अमेरिका ने हमारे इरादे को परखने का फैसला किया. हमारी सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगी. फारस की खाड़ी के इतिहास में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजाम के बारे में कई अध्याय हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 10, 2026, 6:37 AM IST
Breaking News Today 10 June LIVE: अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया हमला, ईरान बोला-हमने नहीं गिराया अमेरिकी हेलिकॉप्टर

Breaking News Today 10 June LIVE Updates: अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के केशम द्वीप पर हमला कर दिया है. ईरानी मीडिया ने भी हमले की पुष्टि की है. इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि  ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया है.

और पढ़ें: Breaking News Today 9 June: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन

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  • Jun 10, 2026 6:48 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: होर्मुज के तीन ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा है कि उसका सैन्य मिशन पूरा हो गया है. वह अब और हमले नहीं करेगा. ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अमेरिकी हेलिकाप्टर पर किए गए हमले का जवाब देना जरूरी था.

  • Jun 10, 2026 6:39 AM IST

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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