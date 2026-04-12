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Breaking News Today 12 April LIVE: जेडी वेंस बोले- ईरान से बातचीत अच्छी रही, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे

Breaking News Today 12 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि बातचीत में हम काफी लचीले थे. जेडी वैंस के अनुसार, ईरान ने फिलहाल कोई शर्त नहीं मानी है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस लौट रहा है.

Published date india.com Updated: April 12, 2026 7:26 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 12 April LIVE: जेडी वेंस बोले- ईरान से बातचीत अच्छी रही, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे

Breaking News Today 12 April LIVE Updates: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले चरण की बातचीत के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि दोनों पक्ष अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी हैं और हम वापस लौट रहे हैं.

अमेरिका उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा कि इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत के बाद भी दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं. जेडी वैंस ने कहा है कि ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है. जेडी वैंस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से मना कर दिया है. हालांकि, जेडी वैंस ने बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की और कहा कि बातचीत में जो भी कमियां रहीं वो इस्लामाबाद की वजह से नहीं थीं.

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  • Apr 12, 2026 7:26 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: अमेरिका उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा कि इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत के बाद भी दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं. जेडी वैंस ने कहा है कि ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है. जेडी वैंस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से मना कर दिया है.

  • Apr 12, 2026 7:26 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि बातचीत में हम काफी लचीले थे. जेडी वैंस के अनुसार, ईरान ने फिलहाल कोई शर्त नहीं मानी है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस लौट रहा है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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