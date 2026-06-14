Breaking News Today 14 June LIVE: यूपी के बहराइच जिले से ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत

Breaking News Today 14 June LIVE Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रविवार (14 जून) को ईरान के साथ डील फाइनल हो सकती है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच जिले में रैली करके आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे. फ्रांस की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ‘भारत इनोवेट्स 2026’ का करेंगे उद्घाटन.
Today’s Breaking News Live Updates: देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें