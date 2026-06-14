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Breaking News Today 14 June LIVE:यूपी के बहराइच जिले से ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत

Breaking News Today 14 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ डील फाइनल हो गई है. रविवार 14 जून को इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 14, 2026, 6:26 AM IST
Breaking News Today 14 June LIVE: यूपी के बहराइच जिले से ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत
photo credit- File Photo

Breaking News Today 14 June LIVE Updates:मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रविवार (14 जून) को ईरान के साथ डील फाइनल हो सकती है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच जिले में रैली करके आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे. फ्रांस की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ‘भारत इनोवेट्स 2026’ का करेंगे उद्घाटन.

और पढ़ें: Breaking News Today 13 June 2026: ईरान संग पीस डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा 'कल समझौते पर होंगे हस्ताक्षर

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  • Jun 14, 2026 6:55 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप देर रात दो बजकर 26 मिनट के करीब महसूस किया गया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 रही.

  • Jun 14, 2026 6:39 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: बिहार में ट्रेनों की कमी और देरी से नाराज होकर अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया है. ये युवा बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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