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Breaking News Today 14 June LIVE:यूपी के बहराइच जिले से ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत

Breaking News Today 14 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ डील फाइनल हो गई है. रविवार 14 जून को इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएगा.

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photo credit- File Photo

Breaking News Today 14 June LIVE Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रविवार (14 जून) को ईरान के साथ डील फाइनल हो सकती है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच जिले में रैली करके आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे. फ्रांस की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ‘भारत इनोवेट्स 2026’ का करेंगे उद्घाटन.

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