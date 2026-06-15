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Breaking News Today 15 June LIVE: US-ईरान डील के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, 84 डॉलर प्रति बैरल ने नीचे आए दाम

Breaking News Today 15 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है. कतर ने भी इस डील का स्वागत किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 15, 2026 7:17 AM IST
Breaking News Today 15 June LIVE: US-ईरान डील के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, 84 डॉलर प्रति बैरल ने नीचे आए दाम

Breaking News Today 15 June LIVE Updates: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है और शुक्रवार 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. इस खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

और पढ़ें: Breaking News Today 14 June: भारत इनोवेट्स 2026 में गूंजा भारत का दम, मैक्रों ने सराहा मोदी का नेतृत्व

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  • Jun 15, 2026 7:17 AM IST

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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