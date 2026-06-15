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Breaking News Today 15 June LIVE: US-ईरान डील के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, 84 डॉलर प्रति बैरल ने नीचे आए दाम

Breaking News Today 15 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है. कतर ने भी इस डील का स्वागत किया है.

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Breaking News Today 15 June LIVE Updates: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है और शुक्रवार 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे. इस खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

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