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Breaking News Today 18 June LIVE: झारखंड में आज दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटिंग

Today's Breaking News Live Updates: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता हो गया है. अब अगले 60 दिन में फाइनल डील करने की सीमा तय की गई है. हालांकि, ट्रंप ने कहा है कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 18, 2026, 7:48 AM IST
Breaking News Today 18 June LIVE: झारखंड में आज दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटिंग

Breaking News Today 18 June LIVE Updates: अमेरिका ने ईरान के साथ हुआ 14 सूत्रीय एमओयू जारी कर दिया है. अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन किए हैं. वहीं झारखंड में झारखंड में गुरुवार (18 जून) को दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है. वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी.

और पढ़ें: Breaking News Today 17 June: 'भारत पर हमला हुआ तो मैं भारत के साथ...', फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से किया वादा

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  • Jun 18, 2026 7:56 AM IST

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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