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Breaking News Today 18 June LIVE: झारखंड में आज दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटिंग

Today's Breaking News Live Updates: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता हो गया है. अब अगले 60 दिन में फाइनल डील करने की सीमा तय की गई है. हालांकि, ट्रंप ने कहा है कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है.

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Breaking News Today 18 June LIVE Updates: अमेरिका ने ईरान के साथ हुआ 14 सूत्रीय एमओयू जारी कर दिया है. अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन किए हैं. वहीं झारखंड में झारखंड में गुरुवार (18 जून) को दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है. वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी.

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