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Breaking News Today 2 April LIVE: भारतीय नौसेना का सागर मिशन, दो महीने की यात्रा पर निकली INS Sunayna

Breaking News Today 30 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 11:06 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 2 April LIVE: भारतीय नौसेना का सागर मिशन, दो महीने की यात्रा पर निकली INS Sunayna

Breaking News Today 2 April:  ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया है. ट्रंप ने कहा कि महीने भर से ईरान से युद्ध जारी है और अमेरिकी सेना सफलता हासिल कर रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे. ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी तबाह हो चुकी हैं.

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी. ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की वैश्विक कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के लिए ईरान को दोषी ठहराया है. ट्रंप ने कहा कि व्यावसायिक तेल टैंकरों पर किए गए पागलपन भरे हमलों के कारण ऐसा हुआ है. उन्होंने मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर देशों से आग्रह किया कि वे शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करें और इस क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करें. ट्रंप ने 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की. ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के खतरनाक खतरे को खत्म करने की दहलीज पर हैं.

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं. उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमेरिका की चल रही सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए, ईरान के हथियार कार्यक्रम से पैदा होने वाले बड़े वैश्विक खतरे की चेतावनी दी.

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि ईरान की ओर से हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिन्हें पहले ईरान नकारा रहा है। उन्होंने दावा क‍िया क‍ि ये मिसाइलें यूरोप के काफी अंदर तक पहुंच सकती हैं.

रूबियो ने फॉक्स न्यूज को बताया कि मिसाइल का यह खतरा, ईरान की ओर से अपनी सैन्य पहुंच का विस्तार करने के बड़े प्रयासों का ही एक हिस्सा है. इन प्रयासों में लंबी दूरी की ऐसी प्रणालियां विकसित करना भी शामिल है, जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं.

भारत में संकट से निपटने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 1 अप्रैल को 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की. इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके. बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं.

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Live Updates

  • Apr 2, 2026 11:06 PM IST

    मुंबई से INS Sunayna SAGAR मिशन के तहत रवाना हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे फ्लैग ऑफ किया, 16 देशों के साथ दो महीने की यात्रा शुरू हुई.

  • Apr 2, 2026 6:34 PM IST
    ईरान में तेहरान और करज को जोड़ने वाले हाईवे पुल पर एयरस्ट्राइक हुई है. हमले के बाद दोनों शहरों का संपर्क टूट गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं.
  • Apr 2, 2026 5:29 PM IST

    आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है. 160 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हजारों को पकड़ने की तैयारी है, जिसे उन्होंने गलत बताया है.

  • Apr 2, 2026 4:02 PM IST

  • Apr 2, 2026 3:14 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (इंड-ऑस ईसीटीए) के चार साल पूरे हो गए हैं. यह समझौता 2 अप्रैल 2022 को साइन किया गया था. आंकड़े बताते हैं कि भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया है. यह वित्त वर्ष 2020-21 में 4 अरब डॉलर से वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 8.5 अरब डॉलर हो गया है.

  • Apr 2, 2026 2:47 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: भारत में ईरानी दूतावास ने कहा है कि भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में हैं. यह ऐलान होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले जहाजों को लेकर किया गया है.

  • Apr 2, 2026 1:42 PM IST
    Breaking News Today LIVE in Hindi: पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हुए धरने और घेराव की घटना को बेहद गंभीर बताया है. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इस बात पर चिंता जताई कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बावजूद वे घटनास्थल पर काफी देर से पहुंचे. उन्होंने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही करार दिया. अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश है बल्कि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका को चुनौती देने जैसा है.
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी अदालत के निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. सीजेआई ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं लगती बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चल रही प्रक्रिया में बाधा डालना था.
  • Apr 2, 2026 11:55 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि ईरान-समर्थित मिलिशिया समूह अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मध्य बगदाद में हमले कर सकते हैं. अमेरिकी नागरिकों से इराक छोड़ने का आग्रह किया गया है.

  • Apr 2, 2026 10:34 AM IST
    Breaking News Today LIVE in Hindi: महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी छूट देने का फैसला.
    इस सूची में शामिल प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों में एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल (मेथाइल अल्कोहल), आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) और फिनोल आदि शामिल हैं.
    इसके अलावा, एसिटिक एसिड, विनाइल एसीटेट मोनोमर, प्योरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए), अमोनियम नाइट्रेट, एथिलीन के पॉलिमर (जिसमें एथिलीन-विनाइल एसीटेट शामिल है), एपॉक्सी रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जैसे उत्पाद भी इस सूची में शामिल हैं.
  • Apr 2, 2026 10:33 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बीच महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी छूट देने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सरकार के अनुसार, इस छूट का फायदा उन कई सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर हैं, जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स.

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Shivendra Rai

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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