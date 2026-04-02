Breaking News Today 2 April LIVE: भारतीय नौसेना का सागर मिशन, दो महीने की यात्रा पर निकली INS Sunayna

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Breaking News Today 30 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं.
Breaking News Today 2 April: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया है. ट्रंप ने कहा कि महीने भर से ईरान से युद्ध जारी है और अमेरिकी सेना सफलता हासिल कर रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे. ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी तबाह हो चुकी हैं.
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी. ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की वैश्विक कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के लिए ईरान को दोषी ठहराया है. ट्रंप ने कहा कि व्यावसायिक तेल टैंकरों पर किए गए पागलपन भरे हमलों के कारण ऐसा हुआ है. उन्होंने मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर देशों से आग्रह किया कि वे शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करें और इस क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करें. ट्रंप ने 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की. ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के खतरनाक खतरे को खत्म करने की दहलीज पर हैं.
इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं. उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमेरिका की चल रही सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए, ईरान के हथियार कार्यक्रम से पैदा होने वाले बड़े वैश्विक खतरे की चेतावनी दी.
फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि ईरान की ओर से हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिन्हें पहले ईरान नकारा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये मिसाइलें यूरोप के काफी अंदर तक पहुंच सकती हैं.
रूबियो ने फॉक्स न्यूज को बताया कि मिसाइल का यह खतरा, ईरान की ओर से अपनी सैन्य पहुंच का विस्तार करने के बड़े प्रयासों का ही एक हिस्सा है. इन प्रयासों में लंबी दूरी की ऐसी प्रणालियां विकसित करना भी शामिल है, जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं.
भारत में संकट से निपटने की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 1 अप्रैल को 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की. इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.
प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके. बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं.
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