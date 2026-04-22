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Breaking News Today 22 April LIVE: ट्रंप ने बढ़ा दिया अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर, होर्मुज में जारी रहेगी नाकेबंदी
Breaking News Today 22 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: ट्रंप ने मंगलवार को दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला ईरान से साथ सीजफायर बढ़ाने का और दूसरा होर्मुज को बंद रखना तय किया गया है. ताकि, ईरान पर दबाव बनाया जा सके.
Breaking News Today 22 April LIVE Updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ा रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनसे आग्रह किया है कि वे ईरान पर हमले तब तक रोककर रखें, जब तक कि तेहरान के नेता कोई “एकजुट प्रस्ताव” लेकर नहीं आ जाते. ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी.
उधर, ईरान ने सीजफायर के फैसले को एकतरफा बताते हुए ठुकरा दिया है. हालांकि, जमीन पर सीजफायर ही है. ईरानी संसद स्पीकर के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने कहा, “ट्रंप का सीजफायर एक्सटेंशन कोई मायने नहीं रखता. हारने वाला देश शर्तें नहीं थोप सकता है.
ईरान बोला, पाकिस्तान जाने की योजना नहीं
ईरान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान यात्रा को लेकर स्पष्ट किया कि फिलहाल इस्लामाबाद जाने की कोई योजना नहीं है. इसका कारण अमेरिकी पक्ष की ओर से मिल रहे विरोधाभासी संदेश और व्यवहार को बताया गया.
तेहरान टाइम्स के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, ”तेहरान की फिलहाल इस्लामाबाद जाने की कोई योजना नहीं है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका की “उकसाने वाली कार्रवाइयां” और युद्धविराम उल्लंघन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को जारी रखने में बड़ी बाधाएं हैं.
(इनपुट- IANS)
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