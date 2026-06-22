Breaking News Today 22 June LIVE: आज आएंगे महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के नतीजे, उद्धव के 6 सांसद शामिल होंगे शिंदे गुट में

Breaking News Today 22 June 2026 Aaj Ki Taja Khabar: इजरायल के लेबनान पर हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप के तीखे बयानों के बाद भी अमेरिका-ईरान की बातचीत लेबनान में सोमवार (22) जून को जारी रहेगी. लेबनान में करीब 20 लोगों के मारे जाने के बीच इजरायली पीएम नेतान्याहू बोले- हम आजाद और खुद्दार देश हैं, हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है.
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