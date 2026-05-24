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Breaking News Today 24 May LIVE: ईरान समृद्ध यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर सहमत हुआ, रिपोर्ट
Breaking News Today 24 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका में फायरिंग की घटना से दहशत है. वहीं, ट्रंप ने ईरान से समझौता फाइनल होने के संकेत दिए हैं, जिससे ऊर्जा संकट झेल रही दुनिया राहत की उम्मीद कर सकती है.
Today’s Breaking News Live Updates: Breaking News Today 24 May LIVE Updates: अमेरिका से दो बड़ी खबरें आ रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की खबर है, जिसमें संदिग्ध हमलावर मारा गया है. वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है, अमेरिका-ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता फाइनल होने के करीब है.
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