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Breaking News Today 25 May LIVE: ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Breaking News Today 25 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश में आम लोगों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है और 10 दिन के भीतर चौथी बार तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है.

File Photo

Breaking News Today 25 May LIVE Updates: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने 10 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे पेट्रोल अब दिल्ली में 100 रुपये से ज्यादा की कीमत में मिलेगा. वहीं, मध्य प्रदेश की नवविवाहिता ट्विशा शर्मा के केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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