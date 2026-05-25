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Breaking News Today 25 May LIVE: ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Breaking News Today 25 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: देश में आम लोगों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है और 10 दिन के भीतर चौथी बार तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है.

Published date india.com Published: May 25, 2026 7:01 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Breaking News Today 25 May LIVE: ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
File Photo

Breaking News Today 25 May LIVE Updates: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने 10 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे पेट्रोल अब दिल्ली में 100 रुपये से ज्यादा की कीमत में मिलेगा. वहीं, मध्य प्रदेश की नवविवाहिता ट्विशा शर्मा के केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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  • May 25, 2026 7:05 AM IST

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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