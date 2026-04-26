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Breaking News Today 26 April LIVE: अमेरिका के वाशिंगटन में फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, हमलावर पकड़ा गया

Breaking News Today 26 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलियां चलने की घटने सामने आई है. इस घटना के समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे .

Breaking News Today 26 April LIVE Updates: अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलियां चलने की घटने सामने आई है. इस घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. खबर है कि हमलावर को सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया है. ये घटना तब हुई जब वाशिंगटन के हिल्टन होटल में ट्रंप समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं.

गोलियां चलते ही अफरा-तफरी मच गई जिसकी वीडियो भी सामने आई है.

WATCH:

New footage captures the chaos moments after a shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. Guests scrambled for cover as security responded. The suspect is confirmed deceased. Stay connected, follow @MOSSADil. https://t.co/MgsNDAJuq1 pic.twitter.com/x63d0Tgqtt — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 26, 2026

इस आयोजन में 2500 से ज्यादा लोग मौजूद है. प्रेशिडेंसियल डिनर के दौरान फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और ट्रंप और उनकी पत्नी मेलिनिया को सुरक्षित निकाल लिया गया. जानकारी के अनुसार, घटना के समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे.

अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर एक ही था या घटना में कुछ और लोग भी शामिल थे. घटना के बाद पूरे हिल्टन होटल को खाली करा दिया गया. सीक्रेट सर्विस की तरफ बयान जारी कर कहा गया है कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और जांच जारी है.

एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित ले जाते हुए देखा गया.

NEW VIDEO: Trump taking cover after shooting at the White House Correspondents’ Dinner pic.twitter.com/w73mh6zxIU — BNO News (@BNONews) April 26, 2026

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