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Breaking News Today 26 April LIVE: अमेरिका के वाशिंगटन में फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, हमलावर पकड़ा गया

Breaking News Today 26 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलियां चलने की घटने सामने आई है. इस घटना के समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे .

Published date india.com Updated: April 26, 2026 7:12 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 26 April LIVE: अमेरिका के वाशिंगटन में फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, हमलावर पकड़ा गया

Breaking News Today 26 April LIVE Updates: अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलियां चलने की घटने सामने आई है. इस घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. खबर है कि हमलावर को सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया है. ये घटना तब हुई जब वाशिंगटन के हिल्टन होटल में ट्रंप समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं.

गोलियां चलते ही अफरा-तफरी मच गई जिसकी वीडियो भी सामने आई है.

इस आयोजन में 2500 से ज्यादा लोग मौजूद है. प्रेशिडेंसियल डिनर के दौरान फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और ट्रंप और उनकी पत्नी मेलिनिया को सुरक्षित निकाल लिया गया. जानकारी के अनुसार, घटना के समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे.

अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर एक ही था या घटना में कुछ और लोग भी शामिल थे. घटना के बाद पूरे हिल्टन होटल को खाली करा दिया गया. सीक्रेट सर्विस की तरफ बयान जारी कर कहा गया है कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और जांच जारी है.

एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित ले जाते हुए देखा गया.

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  • Apr 26, 2026 7:12 AM IST

    Breaking News Today LIVE: इस आयोजन में 2500 से ज्यादा लोग मौजूद थे. प्रेशिडेंसियल डिनर के दौरान फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और ट्रंप और उनकी पत्नी मेलिनिया को सुरक्षित निकाल लिया गया. जानकारी के अनुसार, घटना के समय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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