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Breaking News Today 3 April LIVE: दिल्ली-NCR में बारिश के साथ-साथ गिरे ओले, भूकंप के झटके भी किए गए महसूस

Breaking News Today 30 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: रूस, चीन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए उस प्रस्ताव को रोक दिया है जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी.

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US-Israel-Iran War News Live Updates: अमेरिकी सेना ने ईरान में एक अहम हाईवे पुल पर हमला कर के उसे उड़ा दिया है जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि “अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है”. ट्रंप ने फिर से ईरान को समझौता करने के लिए कहा है.

अमेरिका ने B1 पुल पर मिसाइल हमला किया था जो तेहरान को पास के करज शहर से जोड़ता है. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इस रास्ते से ईरान की सेना को मिसाइल और ड्रोन भेजे जाते थे. वहीं, ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि यह पुल अभी चालू नहीं हुआ था और सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की सैन्य लॉजिस्टिक्स को बाधित करने के बड़े प्रयासों का ही एक हिस्सा था. इस हमले का मकसद देश भर में मिसाइल और ड्रोन के पुर्जों की आवाजाही को रोकना था.

ईरान युद्ध अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि तेहरान ने फिलहाल वॉशिंगटन के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि मौजूदा हालात में बातचीत करना नामुमकिन है. यह संघर्ष अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका है. ईरान सऊदी अरब और यूएई में अमेंरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है. ईरान ने बहरीन में अमेजन के डेटा सेंटर पर भी हमला किया है.

इस बीच रूस, चीन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए उस प्रस्ताव को रोक दिया जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी.

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