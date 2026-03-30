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Breaking News Today 30 March: कुवैत पर ईरान ने दागीं 14 बैलिस्टिक मिसाइलें, दस सैनिक घायल, ट्रंप ने दिए समझौते के संकेत

Breaking News Today 25 March 2026 Aaj Ki Taja Khabar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता जल्द ही हो सकता है. इस बीच रविवार रात को ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया है.

Published date india.com Published: March 30, 2026 7:15 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

Breaking News Today 30 March: अमेरिका-इजरायल से जारी जंग में ईरान लगातार खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है. रविवार रात को ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया. कुवैत की ओर से रविवार को जारी एक आधिकारिक सैन्य बयान के अनुसार ईरान की तरफ से 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन दागे गए. इन्हें रक्षा इकाइयों ने मार गिराया. इस बीच एक सैन्य शिविर पर प्रोजेक्टाइल हमले में दस सैनिक घायल हो गए.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हमलों को रोकने के बावजूद एक सैन्य शिविर पर कई प्रोजेक्टाइल गिरे जिससे सशस्त्र बलों के दस जवान घायल हो गए. हमलों के दौरान एक निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी के गोदामों को भी निशाना बनाया गया. कुवैत के अधिकारियों ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर हैं और आगे के खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ट्रंप ने दिए समझौते के संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता जल्द ही हो सकता है. उन्होंने अमेरिका के बड़े हमलों का भी जिक्र किया. फ्लोरिडा के मार-ए-लागो से लौटते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान के साथ कोई समझौता होता दिख रहा है.

ट्रंप ने इस कूटनीतिक पहल को हाल की सैन्य कार्रवाई से जोड़ा और दावा किया कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई में ईरान की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी पूरी नौसेना और वायुसेना को तबाह कर दिया है. ज्यादातर मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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