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Breaking News Today 6 April LIVE: इजरायल का दावा- हमले में ईरान के 2 बड़े अधिकारियों की हुई मौत, आज रात ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान

Breaking News Today 5 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: असम के बरपेटा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया. लेकिन, कांग्रेस पड़ोसी देश के सुर में सुर मिलाती रहती है.

Published date india.com Updated: April 6, 2026 7:20 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 6 April LIVE: इजरायल का दावा- हमले में ईरान के 2 बड़े अधिकारियों की हुई मौत, आज रात ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान

Breaking News Today 6 April LIVE Updates: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को बताया कि उन्हें अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची का फोन आया था. इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. यह बातचीत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है. भारत इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है क्योंकि इस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं. हालांकि, एस. जयशंकर ने बातचीत के खास बिंदुओं के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि होर्मुज खोलो नहीं तो मंगलवार को अंजाम भुगतने को तैयार रहो. एक बार फिर सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी. उन्होंने दावा किया कि यूएस अब ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमला करेगा. ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे, दोनों एक साथ होंगे.

भारत ने इन देशों को दी सहायता

भारत ने वैश्विक दक्षिण के विकास और मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, मलावी और बुर्किना फासो को खाद्य सहायता प्रदान की है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने सूखा प्रभावित मलावी को 1,000 मीट्रिक टन चावल, बुर्किना फासो को 1,000 मीट्रिक टन चावल और बाढ़ प्रभावित मोजाम्बिक को 500 मीट्रिक टन चावल के साथ राहत सामग्री भेजी है.

यह मानवीय पहलू ऐसे समय में सामने आया है, जब कई अफ्रीकी देश गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. बुर्किना फासो इस क्षेत्र के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है, जहां लाखों लोगों को सहायता की आवश्यकता है. इसके अलावा, 2022 के तख्तापलट के बाद से इस्लामिक उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता भी जारी है.

भारत की खबरें…

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है. बारात ले जा रही बस में पीछे से तेज रफ्तार वाहन की जोरदार टक्कर लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा सब्दलपुर मोड़ के पास हुआ. बारात में शामिल साजिद और फरहान नामक दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों ही युवक बस के पिछले हिस्से में बैठे थे. छह से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत बदायूं मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

(इनपुट- IANS)

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Live Updates

  • Apr 6, 2026 7:20 PM IST
    इजरायल का दावा- हमले में ईरान के 2 बड़े अधिकारियों की हुई मौत
    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में ईरान के दो अहम सैन्य अधिकारी को मार गिराया है. इन दोनों अधिकारियों में एक IRGC से जुड़े असगर बकरी (कमांडर बघेरी) और दूसरे ईरान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख माजिद खदेमी हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान करने वाले हैं.
  • Apr 6, 2026 6:40 PM IST
    इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके खाली करने को कहा
    इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में दक्षिणी उपनगर के सात इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है. सेना ने कहा है कि इन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे.
  • Apr 6, 2026 5:52 PM IST
    IAEA ने की ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले की पुष्टि
    अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास हमले की पुष्टि की है. हालांकि, एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि प्लांट को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
  • Apr 6, 2026 5:13 PM IST
    तेहरान पर हवाई हमले में 15 की मौत
    ईरान की राजधानी तेहरान में हुए अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह हमला बहारिस्तान इलाके में हुआ, जहां रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा.
  • Apr 6, 2026 5:10 PM IST
    ईरान ने ट्रंप के बयान को वॉर क्राइम बताया
    ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की उन धमकियों की कड़ी आलोचना की है, जिनमें उन्होंने उसके बिजली घर और पुल जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की बात कही है. ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया है.
  • Apr 6, 2026 4:44 PM IST
    ईरान ने अमेरिका का 15 प्वॉइंट का शांति प्रस्ताव ठुकराया
    ईरान ने अमेरिका के 15 प्वॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने बताया कि यह प्रस्ताव अलग-अलग देशों के जरिए ईरान तक पहुंचा था, लेकिन इसमें कई ऐसी शर्तें हैं; जिन्हें वे मान नहीं सकते.
  • Apr 6, 2026 3:55 PM IST
    ईरान ने दी रेडिएशन लीक की चेतावनी
    ईरान ने अपने एकमात्र एक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बुशेहर पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ मोहम्मद इस्लामी ने IAEA के डायरेक्टर को लेटर लिखकर कहा कि इस प्लांट को अब तक 4 बार निशाना बनाया जा चुका है. ऐसे में रेडिएशन लीक की संभावना बढ़ गई है.
  • Apr 6, 2026 3:25 PM IST
    अज्ञात शख्स ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर की कार पर फेंकी स्याही
    दिल्ली विधानसभा में सोमवार को अज्ञात कार VIP गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आई. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कार चालक ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार पर स्याही फेंकी और फरार हो गया.
  • Apr 6, 2026 3:09 PM IST
    पाकिस्तान ने ईरान-अमेरिका को सौंपा सीजफायर प्लान
    ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को रोकने के लिए सोमवार देर रात तक सहमति बन सकती है. पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को सीजफायर प्लान भेज दिया है. इस डील को अस्थायी तौर पर ‘इस्लामाबाद अकॉर्ड’ नाम दिया है, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले फेज में तत्काल सीजफायर लागू होगा. दूसरे फेज में 15 से 20 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को फाइनल किया जाएगा. टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है.
  • Apr 6, 2026 2:59 PM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से चुनकर आए नेताओं ने सोमवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली. संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सोमवार यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित कुल 19 सदस्यों ने सोमवार शपथ ली. शपथ लेने वाले सभी 19 सदस्यों में रामदास आठवले, माया चिंतामन इवनाते, शरदचंद्र पवार, रामराव सखाराम वडकुटे, ज्योति नागनाथ वाघमारे, क्रिस्टोफर मणिकम, अंबुमणि रामदोस, कोंस्टांडिन रवींद्रन, एल. के. सुधीश, एम. थंबीदुरई, तिरुची शिवा, बाबुल सुप्रियो बराल, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, रुक्मिणी मलिक, बिस्वजीत सिन्हा, संतृप्त मिश्रा, दिलीप कुमार रे और मनमोहन सामल शामिल रहे.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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