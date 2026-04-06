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Breaking News Today 6 April LIVE: इजरायल का दावा- हमले में ईरान के 2 बड़े अधिकारियों की हुई मौत, आज रात ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान
Breaking News Today 5 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: असम के बरपेटा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया. लेकिन, कांग्रेस पड़ोसी देश के सुर में सुर मिलाती रहती है.
Breaking News Today 6 April LIVE Updates: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को बताया कि उन्हें अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची का फोन आया था. इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. यह बातचीत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है. भारत इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है क्योंकि इस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं. हालांकि, एस. जयशंकर ने बातचीत के खास बिंदुओं के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि होर्मुज खोलो नहीं तो मंगलवार को अंजाम भुगतने को तैयार रहो. एक बार फिर सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी. उन्होंने दावा किया कि यूएस अब ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमला करेगा. ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे, दोनों एक साथ होंगे.
भारत ने इन देशों को दी सहायता
भारत ने वैश्विक दक्षिण के विकास और मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, मलावी और बुर्किना फासो को खाद्य सहायता प्रदान की है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने सूखा प्रभावित मलावी को 1,000 मीट्रिक टन चावल, बुर्किना फासो को 1,000 मीट्रिक टन चावल और बाढ़ प्रभावित मोजाम्बिक को 500 मीट्रिक टन चावल के साथ राहत सामग्री भेजी है.
यह मानवीय पहलू ऐसे समय में सामने आया है, जब कई अफ्रीकी देश गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. बुर्किना फासो इस क्षेत्र के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है, जहां लाखों लोगों को सहायता की आवश्यकता है. इसके अलावा, 2022 के तख्तापलट के बाद से इस्लामिक उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता भी जारी है.
भारत की खबरें…
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है. बारात ले जा रही बस में पीछे से तेज रफ्तार वाहन की जोरदार टक्कर लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा सब्दलपुर मोड़ के पास हुआ. बारात में शामिल साजिद और फरहान नामक दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों ही युवक बस के पिछले हिस्से में बैठे थे. छह से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत बदायूं मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
(इनपुट- IANS)
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