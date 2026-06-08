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Breaking News Today 8 June LIVE: ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन, ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

Breaking News Today 8 June Aaj Ki Taja Khabar: आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने पलटलवार किया तो उस पर और भीषण हमले होंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 8, 2026, 6:43 AM IST
Breaking News Today 8 June LIVE: ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन, ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन
Photo credit- File Photo

Breaking News Today 8 June LIVE Updates: ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजरायल पर दोतरफा हमला किया है. दोनों ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं. इजरायल का कहना है कि उसने इन हमलों को रोक दिया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को फोन मिलाया और कहा कि मैं ईरान के साथ डील के करीब हूं. इसलिए पलटवार न करना.

और पढ़ें: Breaking News 6 June: UP को भूटान से मिलेगी 511 मेगावाट हाइड्रोपावर, UPRC ने दी मंजूरी

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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