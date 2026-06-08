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Breaking News Today 8 June LIVE: ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन, ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन

Breaking News Today 8 June Aaj Ki Taja Khabar: आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने पलटलवार किया तो उस पर और भीषण हमले होंगे.

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Photo credit- File Photo

Breaking News Today 8 June LIVE Updates: ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजरायल पर दोतरफा हमला किया है. दोनों ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं. इजरायल का कहना है कि उसने इन हमलों को रोक दिया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को फोन मिलाया और कहा कि मैं ईरान के साथ डील के करीब हूं. इसलिए पलटवार न करना.

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