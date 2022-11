Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan News) पर जानलेवा हमला हुआ है. पीटीआई प्रमुख इमरान खान (Imran Kham Health Update) को पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इमरान पर हमला करने वाले संदिग्ध हमलावर को भी हिरासत में ले लिया गया है. इन सबके बीच न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जिस संदिग्ध शख्स ने इमरान खान पर गोलियां चलाई थीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है.Also Read - Imran Khan Shot: गोली लगने के बाद कैसी थी इमरान खान की हालत? सामने आया VIDEO

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर ने कई गोलियां चलाईं. हमले में एक शख्‍स की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं. इमरान की पार्टी ने इसे पूर्व पीएम की हत्‍या की कोशिश बताया है. इमरान खान पर तब गोली चलाई गई जब पूर्व क्रिकेटर अपने शहबाज सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर खड़े थे.

#UPDATE | PTI Senator Faisal Javed injured following the attack on PTI’s camp. Image shows suspected assailant firing a gunshot near the PTI camp: Pakistan’s Geo English

(Photo courtesy – Geo English) pic.twitter.com/mf8kYHtLI8

— ANI (@ANI) November 3, 2022