Earthquake: ईरान में आज सुबह करीब तीन बजे भूकंप के तेज झटके से हिली धरती, जिसके बाद लोगों में दहशत व्याप्त है. सुबह-सुबह आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है. बताया जा रहा है कि भूकंप से तीन लोगों की मौत हो गई है और आठ से ज्यादा लोग घायल हैं. वहीं भूकंप के झटके यूएई में भी महसूस किए गए हैं. यूएई के बाद चीन के झिंजियांग प्रांत में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आज ​​सुबह करीब साढ़े तीन बजे 10 किमी की गहराई पर आया था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है.Also Read - भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को सबसे पहले भेजी राहत सामग्री, दो प्लेन काबुल पहुंचे

