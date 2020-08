बेरूत: लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए. दोपहर के वक्त हुए विस्फोट से राजधानी के कई हिस्से हिल गए और शहर से घना काला धुआं उठने लगा. निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गईं. Also Read - पाकिस्तान ने जारी किया नया नक्शा, कश्मीर सहित भारत के इन क्षेत्रों को बताया अपना

ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोट बेरूत के पत्तन के आसपास हुआ और इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ. बेरूत पत्तन के निकट मौजूद एसोसिएट प्रेस के एक फोटोग्राफर ने लोगों को जमीन पर जख्मी हालत में देखा. साथ ही मध्य बेरूत में भारी तबाही देखी. कुछ स्थानीय टीवी स्टेशन ने अपनी खबर में कहा कि विस्फोट बेरूत के पत्तन में उस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते थे.

विस्फोटक इतना भयानक था कि लोग उसे 'परमाणु विस्फोट' तक कहने लगे. हालांकि इसकी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Extraordinary footage of the explosion of Beirut. pic.twitter.com/yBEGzwYeGv

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 4, 2020