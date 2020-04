अमेरिका में कोरोनावायरस का तांडव जारी है. अब तक इस वायरस से वहां 6,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. Also Read - रेड जोन की श्रेणी में पहुंचे कोरोना के 170 हॉटस्पॉट जिले, अन्य जिलों पर भी मंडरा रहा खतरा

जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि अमेरिका में बीते 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अबतक की एक दिन में हुई सबसे अधिक मौतों की संख्या है.

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में अमेरिका पीक पर पहुंच गया है. लॉकडाउन को खोलने के नियमों की घोषणा गुरुवार को की जाएगी.

US President Donald Trump says US has likely ‘passed the peak’ on #coronavirus cases: AFP news agency (File pic) pic.twitter.com/dBR5LOjulQ

