तनाव के बीच Canada में भारत ने महीने भर बाद फिर शुरू की VISA सेवाएं, सिर्फ इन लोगों को ही होगा फायदा | जानें डिटेल्स

India Canada Relationship: तनाव के बीच भारत ने लगभग महीने भर बाद कनाडा (Canada Visa News) में एक बार फिर कई श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं. जिन श्रेणियों में वीजा सेवाएं शुरू की गई हैं उनमें, प्रवेश वीजा (Entry Visa), बिजनेस वीजा (Business Visa), मेडिकल वीजा (Medical Visa) और कॉन्फ्रेंस वीजा (Conference Visa) शामिल हैं. ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी.

India resumes visa services in Canada for the following categories- Entry visa, Business visa, Medical visa and Conference visa: High Commission of India, Ottawa pic.twitter.com/amUGdXEUjp

— ANI (@ANI) October 25, 2023