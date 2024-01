Japan में फिर लगे भूकंप के झटके, एक सप्ताह में दूसरी बार कांपी धरती

Earthquake in Japan: जापान में नए साल के पहले दिन आए भूकंप के 8वें दिन बाद राहत और बचाव का काम चल ही रहा था, कि एक बार फिर भूकंप के तेज झटके से जपान की धरती हिल गई. जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि मंगलवार को जापान के होंशू के पश्चिमी तट के पास भूकंप आया. जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 मापी गई. हालांकि, इस भूकंप में अब तक किसी तरह के हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है. साथ ही सुनामी की भी कोई चेतावनी नहीं है.

जापान के मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आज भूकंप जापान सागर के तट पर ही आया, जिससे देश का वही हिस्सा हिला जहां 1 जनवरी को एक शक्तिशाली भूकंप ने मध्य जापान के हिस्सों को तबाह कर दिया था.

Earthquake of Magnitude:6.0, Occurred on 09-01-2024, 14:29:14 IST, Lat: 37.86 & Long: 137.83, Depth: 46 Km ,Region: Near West Coast of Honshu, Japan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/I8Q53Lb9Lv@KirenRijiju @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @moesgoi pic.twitter.com/jG3GcluP11

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 9, 2024