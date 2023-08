Britain में हवाई सेवाएं ठप, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से न उड़ान भर पा रहे, न लैंड कर पा रहे विमान

पूरे ब्रिटेन में हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं. विमान न तो लैंड कर पा रहे और न हीं उड़ान भर पा रहे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान सेवाओं पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से असर हुआ है. ब्रिटेन के नेशनल एयर ट्रैफिक कंटोलर नैट्स (NATS) के हवाले से बताया कि फिलहाल हम टेक्निकल फॉल्ट का सामना कर रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज से हमने ट्रैफिक फ्लो पर पाबंदी लगा रखी है. खामियों को दूर करने के लिए इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं. जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और उड़ान का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा.

Britain’s National Air Traffic Service (NATS) was forced to restrict the flow of aircraft on Monday as it works to address a technical issue, it said, reports Reuters “We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain safety.… — ANI (@ANI) August 28, 2023