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Breaking News Today 9 July: अवैध घुसपैठ रोकने की तैयारी तेज, अमित शाह करेंगे हाईलेवल बैठक

Breaking News Today Live: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा, तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे पीएम मोदी. लिटन दास हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर. यहां पढ़े आज की ताजा खबर...

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Updated: July 9, 2026 8:27 AM IST
Breaking News Today

Breaking News Today 9 July: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान की ओर से हमले जारी रहे तो अमेरिका और बड़े सैन्य कदम उठा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर से नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का फैसला लिया जा सकता है. ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत पर भरोसा कम होने की बात कही, लेकिन साथ ही अपने दूतों को बातचीत जारी रखने की अनुमति भी दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंच गए हैं, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान ‘भारत माता की जय’, ‘मोदी-मोदी’, ‘मां तुझे सलाम’ और ‘वंदे मातरम’ की गूंज सुनाई दी. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं, जिनका प्रधानमंत्री मोदी ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया.

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खेल जगत से भी बड़ी खबर सामने आई है. बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास हैमस्ट्रिंग चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज हुसैन को टीम में शामिल किया गया है.

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Follow updates here:

  • Jul 9, 2026 8:27 AM IST
    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे. इसमें घुसपैठ, अवैध आप्रवासन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सीमा सुरक्षा, ड्रोन से खतरा और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. यह बैठक अवैध आप्रवासन के खिलाफ केंद्र के तेज अभियान के बीच अहम है. केंद्र ने इसे बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफी) को बदलने की एक संगठित कोशिश का हिस्सा बताया है. (इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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