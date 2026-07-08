Breaking News Today 8 July: लॉरेंस गैंग पर FBI का बड़ा एक्शन, 50 ठिकानों पर छापे और 24 आरोपी गिरफ्तार

Breaking News Today 8 July (आज की ताजा खबर): अमेरिका की जांच एजेंसी FBI और कई दूसरी एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. इस अभियान का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल रखा गया है. अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया. अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के मुताबिक, इस पूरे मामले में 37 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जबकि 10 आरोपी अभी भी फरार हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गैंग हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, अपहरण, हथियारों की तस्करी और दूसरे संगठित अपराधों में शामिल था. अधिकारियों के अनुसार यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में से एक है.
अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भारत से ही एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चला रहा था. चार्जशीट में दावा किया गया है कि गैंग गैरकानूनी मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए कई देशों में अपने नेटवर्क को चलाता था. इसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम भी शामिल हैं, जिन पर भारत के बाहर गैंग की गतिविधियां संभालने का आरोप है. जांच एजेंसियों का कहना है कि गैंग सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए लोगों को धमकाता था और उनसे लाखों डॉलर की जबरन वसूली करता था. इसी अभियान में दो अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट पर भी कार्रवाई हुई. छापेमारी के दौरान करीब 1,000 किलोग्राम कोकीन, एक किलोग्राम हेरोइन, 12 हथियार और 40 हजार डॉलर नकद भी जब्त किए गए.
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं. भूस्खलन और पहाड़ों से मलबा आने के कारण राज्य की 32 सड़कें बंद हो गई हैं. कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, बंद सड़कों से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पंतनगर में सबसे ज्यादा 107 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा चोरगलिया, रुद्रपुर, यमकेश्वर, किच्छा, देहरादून और अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है. मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कई जिलों में अगले कुछ समय तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. लोगों को पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने और मौसम की जानकारी देखकर ही निकलने की सलाह दी गई है.
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