रूस- यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच मध्‍य रूस में किंडरगार्टन में हुई एक फायरिंग कई लोग मारे गए हैं. एएफपी न्‍यूज के एक ट्वीट के मुताबिक, मध्य रूस में किंडरगार्टन शूटिंग में कई मरे. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, आज मंगलवार को रूस के उल्यानोवस्क इलाके में एक हथियारबंद शख्‍स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं. हालाकि, अभी तक विस्‍तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

#BREAKING Several dead in kindergarten shooting in central Russia: reports pic.twitter.com/w2qzbALVxX

— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022