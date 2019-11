ब्रासीलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में नव विकास बैंक (एनडीबी) का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द खोलने का आग्रह किया. साथ ही वैश्विक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान को पूरा समर्थन देने की पेशकश भी की. मोदी यहां ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन में आए हैं.

Prime Minister Narendra Modi speaks at the dialogue with BRICS Business Council and New Development Bank: I would like to request BRICS nations and New Development Bank to join coalition for disaster resilient infrastructure. #Brazil #BRICSSummit https://t.co/0P2cIaQq1M pic.twitter.com/hrbszDX25p

