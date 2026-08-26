पुल गिरा, घर बहे, कइयों के मौत की आशंका- नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही! अचानक आया सैलाब और ... | VIDEO

Nepal Floods: बाढ़ के तेज बहाव में कई गांव और निर्माणाधीन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है. आशंका है कि इस प्राकृतिक आपदा में बड़ी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ है.

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Nepal Floods: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में कई लोगों के मौत की आशंका है.

Nepal Floods: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने चीन के तिब्बत से लगे पहाड़ी इलाके में भारी तबाही मचा दी. बाढ़ के तेज बहाव में कई गांव और निर्माणाधीन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है. आशंका है कि इस प्राकृतिक आपदा में बड़ी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ है. बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रसुवा जिले के स्याप्रुबेसी और टिमुरे शामिल हैं. प्रशासन ने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि नदी का जलस्तर और बहाव लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदी के प्रभाव वाले इलाकों में भी अलर्ट किया गया है.

रसुवा के जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया कि उन्हें कई गांवों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बहने की जानकारी मिली है. हालांकि, अभी तक जान-माल के नुकसान का सही आंकड़ा सामने नहीं आया है. हालांकि, नुकसान काफी बड़ा हो सकता है. फिलहाल इसकी पुष्टि करना मुश्किल है.

राहत अभियान में जुटी सेना

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और सेना के जवानों को भी राहत अभियान में लगाया गया है. सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और स्थिति बिगड़ने पर तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

भोटे कोशी नदी का उद्गम तिब्बत में होता है. यह नदी नेपाल में प्रवेश करने के बाद त्रिशूली नदी में मिलती है. आगे चलकर त्रिशूली नदी भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है. इस वजह से नेपाल में आने वाली ऐसी बाढ़ का असर सीमा पार के इलाकों पर भी पड़ सकता है.

पिछले साल भी हुई थी भारी तबाही

भोटे कोशी नदी में पिछले साल भी भीषण बाढ़ आई थी. उस घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 लापता हो गए थे. बाढ़ के कारण नेपाल और चीन को जोड़ने वाला ‘फ्रेंडशिप ब्रिज’ भी बह गया था. इसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन कई महीनों तक प्रभावित रहा था. क्षेत्रीय जलवायु निगरानी संस्था के अनुसार, पिछले साल की बाढ़ तिब्बत में एक ग्लेशियर के ऊपर बनी झील के अचानक खाली होने के कारण आई थी. इस बार भी अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान तेज किया जा रहा है.

सरकार ने अब तक क्या-क्या किया?

बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ राहत और बचाव अभियान जारी है.

बाढ़ में फंसे गंभीर रूप से घायलों का तत्काल प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और आपातकालीन सड़क बचाव के लिए ‘Mass Casualty Vehicles’ सहित चिकित्सा एवं बचाव (MEDEVAC) दल को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है.

ए.पी.एफ. अस्पताल में बाढ़ प्रभावितों की सुविधा के लिए बेड खाली किए गए हैं.

रसुवा से नीचे के तटीय क्षेत्रों (नुवाकोट, धादिङ, चितवन) में स्थित सशस्त्र प्रहरी की इकाइयों को आपदा बचाव के लिए अलर्ट अवस्था में रखा गया है.

नदी किनारे बसे जोखिम वाले इलाकों में ए.पी.एफ. की गाड़ियों और गश्ती दलों द्वारा सायरन बजाकर और माइक पर घोषणा करके आम जनता को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सूचना दी जा रही है.

नुवाकोट जिले के बिदुर (सदरमुकाम) में अस्थायी हेल्थ कैंप सेवा स्थापित और चालू की जा रही है.

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल की इकाइयों में तैयारी की अवस्था में रखे गए आपातकालीन राहत और बचाव सामग्री युक्त ‘Disaster Relief System’ (DRS) कंटेनरों को आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्र में तत्काल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.

देश के अन्य भागों में स्थित DRS कंटेनरों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की ओर केंद्रित और तैनात करने का कार्य किया जा रहा है.

नदी किनारे बसे जोखिम वाले इलाकों, मुख्य सड़क खंडों और गलियारों में गिरे मलबे को हटाकर बचाव और अत्यावश्यक यातायात संचालन के लिए रास्ता खोलने का काम तेज कर दिया गया है.

नदी किनारे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे तथा लापता नागरिकों का पता लगाने और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सशस्त्र प्रहरी द्वारा ड्रोन का परिचालन किया जा रहा है.

रसुवागढ़ी कस्टम, यार्ड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दबे लोगों की खोज के लिए सशस्त्र प्रहरी के K9 स्निफर डॉग्स सहित खोजी और बचाव दल को तैनात किया गया है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन हेलीपैड ( Landing Zones) तैयार करके नेपाली सेना और निजी बचाव हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है.

तैयार करके नेपाली सेना और निजी बचाव हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है. विस्थापित शिविरों में हैजा और जलजनित रोगों को फैलने से रोकने के लिए सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल की टीम द्वारा आपातकालीन पेयजल शुद्धीकरण दवाएं वितरित करने का निर्देश जारी किया जा चुका है.

बिहार के कई जिलों में अलर्ट

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है. नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी का पानी अचानक बढ़ने का खतरा है. NDRF की टीम को बेतिया और गोपालगंज भेजा जा रहा है साथ ही गंडक बैराज पर लगातार नजर रखी जा रही है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय टीम बनाई जा रही है.