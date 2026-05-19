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पति इमैनुएल मैक्रों को महिलाओं से बचाने के लिए फ्रांस की प्रथम महिला ने राष्ट्रपति भवन से बाहर की युवा महिला इंटर्न
Brigitte Macron: किताब में तीन घटनाओं का जिक्र है जब फ्रांस की प्रथम महिला ने अपने पति के करीब आने वाली महिलाओं के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया दी है.
Brigitte Macron: फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों (Brigitte Macron) ने एक युवा महिला इंटर्न को एलिसी पैलेस से बाहर निकलवा दिया. आरोप है कि युवा इंटर्न कथित तौर पर ‘अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल करने’ की कोशिश की थी. फ्रांस के पहले जोड़े की एक नई बायोग्राफी में ये खुलासा किया गया है.
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह दावा फ्लोरियन टार्डिफ की ओर से लिखी गई किताब ‘Un Couple (Presque) Parfait– An (Almost) Perfect Couple’ में किए गए कई दावों में से एक है. यह किताब रिलीज होने के बाद सीधे फ्रांस की बेस्टसेलर लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गई.
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मैक्रों थप्पड़ कांड के खुलासे की भी चर्चा
पिछले हफ्ते किताब के विमोचन के लिए दिए गए एक रेडियो इंटरव्यू में, इस राजनीतिक पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफ ने दावा किया कि उसे पिछले साल मई में हनोई हवाई अड्डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति को फर्स्ट लेडी की ओर से मारे गए चर्चित थप्पड़ के पीछे का असली कारण पता है.
ईरानी एक्ट्रेस है वजह
फ्लोरियन टार्डिफ की मानें तो यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब उन्होंने राष्ट्रपति के फोन पर एक ग्लैमरस ईरानी अभिनेत्री, गोल्शिफ़्तेह फराहानी का मैसेज देखा. मैक्रों कथित तौर पर टेक्स्ट मैसेज में उस अभिनेत्री की तारीफ कर रहे थे. वह एक्ट्रेस को सुंदर और शानदार कहकर रहे थे.
किताब के अनुसार, यह पहली बार नहीं था जब ब्रिगिट ने किसी ऐसी युवा महिला पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी हो, जिसे वह अपने पति के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए महसूस करती थीं.
फर्स्ट लेडी के एक करीबी सहयोगी ने कथित तौर पर लेखक को बताया कि 73 वर्षीय ब्रिगिट ने एक युवा महिला इंटर्न को जल्दी एलिसी पैलेस से निकलवा दिया. बायोग्राफी में उस इंटर्न का नाम ‘शहज़ादी’ बताया गया है.
एक अधिकारी के अनुसार, इस महिला ने ‘अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल करने’ की कोशिश की थी और वह मनचाही चीज़ थी एलिसी पैलेस में एक नौकरी. फर्स्ट लेडी ने एक और महिला सलाहकार को भी ‘हटा दिया’ था.
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