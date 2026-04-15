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होर्मुज में सेना भेज सकते हैं ब्रिटेन-फ्रांस , क्या ईरान युद्ध खत्म होने तक करेंगे इतंजार, क्या है दोनों देशों की योजना?
Strait of Hormuz: इस योजना में अमेरिका के शामिल होने की योजना कम है क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच रणनीति और सैन्य सहयोग को लेकर दूरी बढ़ती जा रही है.
Strait of Hormuz: ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की योजना बना रहे हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए दोनों देश माइनस्वीपर और नौसैनिक इस समुद्री रास्ते में भेज सकते हैं. हालांकि, वे ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे.
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना में अमेरिका के शामिल होने की योजना कम है. इसका सबसे कारण यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो के दूसरे सहयोगियों के युद्ध में शामिल होने से इनकार करने के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच दरार गहरी होती जा रही है. उधर, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने होर्मुज में समुद्री माइन हटाना शुरू कर दिया है. अमेरिकी नौसेना के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं.
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कीर स्टार्मर- इमैनुएल मैक्रॉन करने वाले हैं बड़ी बैठक
रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर (Sir Keir Starmer) और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) शुक्रवार को कई दर्जन देशों के साथ मिलकर एक बैठक की मेजबानी करेंगे. इस बैठक में चर्चा होगी कि ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने के बाद इस अहम शिपिंग मार्ग की सुरक्षा कैसे की जाए, जहां से दुनिया का 20 फीसदी क्रूड ऑयल गुजरता है.
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क्या होगा यूरोप के इस मिशन का मकसद
द वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, इस यूरोपीय ऑपरेशन में माइनस्वीपर का इस्तेमाल करके समुद्र में तैर रहे ईरान की ओर से बिछाए गए हजारों बमों को हटाया जाएगा.
नियमित सैन्य एस्कॉर्ट होर्मुज से गुजरने वाले तेल ढोने वाले जहाजों की मदद करेंगे और ये देश ईरान पर निगरानी रखेंगे. इस मिशन का मकसद दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को यह भरोसा दिलाना है कि वे बिना किसी डर के इस अहम होमुर्ज जलमार्ग का इस्तेमाल कर सकती हैं.
क्या बोले इमैनुएल मैक्रों
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वे “युद्धरत” पक्षों (ईरान, अमेरिका और इजरायल) को छोड़कर एक अंतरराष्ट्रीय रक्षा मिशन की योजना बना रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका इस बैठक में शामिल भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के बीच दरार गहरी होती जा रही है
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