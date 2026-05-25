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Britain Defence Secretary Aboard The Aircraft Russia Jammed The Jet Gps

विमान में बैठे थे ब्रिटेन के रक्षा सचिव, दुश्मन देश ने गुल कर दिया 'जेट का GPS', तीन घंटे तक चला ये डरावना खेल

Russia Jams RAF Jet Signals: रूस ने देश की सीमा के पास रक्षा सचिव को ले जा रहे एक रॉयल एयरफोर्स जेट के सिग्नलों को जाम कर दिया.

(photo credit AI, for representation only)

Russia Jams RAF Jet Signals: रूस ने अपने देश की सीमा के पास ब्रिटेन के रक्षा सचिव को ले जा रहे एक रॉयल एयरफोर्स (RAF) जेट के सिग्नल जाम कर दिए. ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में ये दावा करते हुए बताया गया कि यह इलेक्ट्रॉनिक हमला उस विमान पर हुआ जिसमें जॉन हीली सवार थे. वे एस्टोनिया में तैनात सैनिकों से मिलने के बाद ब्रिटेन लौट रहे थे.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विमान पर सैटेलाइट सिग्नल पूरी तीन घंटे की उड़ान के दौरान बंद रहा. यह पता नहीं चल पाया है कि क्याहीली को जान-बूझकर निशाना बनाया गया था या नहीं. रूस का यह हमला गुरुवार को हुआ, जब हीली राजनीतिक और सैन्य सलाहकारों के साथ ब्रिटेन लौट रहे थे.

क्या हुई पायलटों को समस्या

इस हमले के कारण डसॉल्ट फाल्कन 900LX विमान के कॉकपिट में डैशबोर्ड के कुछ हिस्से भी खराब हो गए. जीपीएस ब्लॉक होने और फोन-लैपटॉप में इंटरनेट न चलने के कारण पायलटों को अपनी जगह पता लगाने के लिए बैकअप नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा.

क्यों दोबारा शुरू नहीं हो सकता सिग्नल

‘द टाइम्स’ के मुताबिक, सिग्नल जाम होने की घटना यात्रा की शुरुआत में हुई थी, लेकिन हवा में रहते हुए इसे दोबारा चालू नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके लिए RAF जेट को पूरी तरह बंद करके दोबारा चालू (reboot) करने की जरूरत थी.

क्या बोले विशेषज्ञ

रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि यह रूस की एक गैर-जिम्मेदाराना हरकत है, लेकिन ब्रिटेन की वायुसेना इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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एक दिन पहले भी रूस ने की थी नापाक हरकत

यह हमला उस घटना के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें पता चला था कि रूसी जेट विमानों ने एक RAF जासूसी विमान के 20 फीट के दायरे में आकर उसे खतरे में डाल दिया था. इससे पहले मॉस्को ने 2024 में पूर्व रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स को ले जा रहे एक जेट के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया था.