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भारत के जैसे ब्रिटेन सेना ने भी बनाई गोरखा रेजिमेंट, क्या नेपाल से बुलाकर कर रहा भर्ती, जानें कितना आसान भर्ती नियम
Britain New Gurkha Regiment: भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की तर्ज पर, ब्रिटेन ने अपनी सेना में नई गोरखा रेजिमेंट का गठन किया है. ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स III ने इस नई यूनिट को किंग्स गोरखा आर्टिलरी (KGA) नाम दिया है. आइये जानते हैं कि इस सेना में भर्ती कैसे होती है...
Britain New Gurkha Regiment: भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सबसे फेमस रेजिमेंट में से एक है. इनकी बहादुरी के किस्से दूर तक फैले हैं. गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भर्ती होते हैं, अब इनकी शारीरिक मजबूती और बहादुरी के किस्से को देखते हुए ब्रिटेन ने अपनी सेना में गोरखा रेजिमेंट बनाया है. इन गोरखा रेजिमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी 20 अप्रैल के दिन लार्कहिल कैंप में हुई. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…
किंग्स गोरखा आर्टिलरी (KGA) का गठन
गोरखा कम्युनिटी अपनी निडरता के लिए मशहूर हैं, इसी काबिलियत का ख्याल रखते हुए ब्रिटेन ने उन्हीं नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती कर एक नया रेजिमेंट बनाया है. किंग्स गोरखा आर्टिलरी की पहली यूनिट ने 20 अप्रैल को लार्कहिल कैंप में शपथ ली. इस शपथ के दौरान 20 युवा गोरखा सैनिक मौजूद थे. वहीं, द गोरखा ब्रिगेड एसोसिएशन के अनुसार, 400 सैनिकों वाली इस विशेष यूनिट का गठन अगले चार वर्षों में पूरा हो जाएगा. बता दें कि, गोरखा टीम रॉयल आर्टिलरी के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सेना को नजदीकी आर्टिलरी सहायता प्रदान करेगी. द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नई यूनिट को शुरुआत में दक्षिण-पश्चिमी इंग्लैंड के लार्कहिल कैंप में तैनात किया गया है. आने वाले वर्षों में इसकी कई और बैटरियां बनाकर इन्हें पूरे यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में अलग-अलग सैन्य अभियानों के लिए तैनात किया जाएगा.
ब्रिटिश सेना में भर्ती के कड़े नियम
ब्रिटेन हर साल लगभग 200 सर्वश्रेष्ठ नेपाली युवाओं को चुनता है. यह प्रक्रिया पोखरा और धरान के शिविरों में होती है, जिसमें शारीरिक दक्षता (Physical Test) और मेडिकल जांच के बेहद कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है. सेलेक्टेड युवाओं को नेपाल से सीधे यूनाइटेड किंगडम के इन्फैंट्री ट्रेनिंग सेंटर, कैटरिक भेजा जाता है. यहां उन्हें 36 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही वे आधिकारिक तौर पर रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं.
गोरखाओं का 200 साल पुराना इतिहास
1815 के एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद से ही गोरखा ब्रिटिश सेना का अटूट हिस्सा रहे हैं. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में 2 लाख से ज्यादा गोरखाओं ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था, और आज भी लगभग 3,400 गोरखा ब्रिटिश सेना में सेवारत हैं. जाते-जाते बता दें कि ब्रिटेन का किंग्स गोरखा आर्टिलरी बनाने का फैसला न केवल एक सैन्य विस्तार है, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है, जहाँ एक ओर भारत और नेपाल के बीच भर्ती को लेकर गतिरोध बना हुआ है. वहीं, ब्रिटेन इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी ब्रिगेड ऑफ गोरखास को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है.
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