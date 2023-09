ब्रिटेन : पीएम ऋषि सुनक का फरमान ; अमेरिकी कुत्तों पर लगेगी लगाम

लंदन: ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने कहा है कि वे अपने देश में अमेरिकी (American) एक्सएल बुली कुत्तों (XL Bully Dogs) पर बैन लगाएंगे. उन्होंने कहा, कुत्तों की यह नस्ल खतरनाक है. सरकार ‘ Dogs Act ‘ के तहत इस नस्ल को बैन करेगी और इस साल के अंत तक नए कानून लागू कर दिए जाएंगे. सुनक ने कहा, यह स्पष्ट है कि अमेरिकन एक्सएल बुली डॉगस हमारे कम्यूनिटी के लिए खतरा है. मैंने इस नस्ल पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल काम करने का आदेश दिया है ताकि हम अपने नागरिकों पर बुली डॉगस के हिंसक हमलों को रोक कर और लोगों को सुरक्षित रख सकें.’

पीएम ऋषि सुनक ने अपनी बातों को एक्स (ट्विटर) पर साझा करते हुए कहा है कि बुली डॉगस का लोगों पर अटैक करना एक पैटर्न सा बन गया है.

देखें वीडियो :

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 15, 2023