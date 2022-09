King Charles III को आज ‘एक्सेशन काउंसिल’ के एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया महाराज घोषित कर दिया गया. इस कार्यक्रम का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था. उनकी मां और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन हो जाने के बाद 73 वर्षीय पूर्व प्रिंस ऑफ वेल्स की ताजपोशी की गई. शनिवार का समारोह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी की औपचारिक घोषणा करने और उनके शपथ ग्रहण के लिए आयोजित किया गया.Also Read - ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने पहले संबोधन में कहा- पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा करूंगा

#WATCH | #KingCharlesIII proclaimed Britain’s new monarch at the Accession Council at St James’s Palace in London, the UK.

Queen Consort Camilla, Prince of Wales William, PM Liz Truss and others in attendance.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/hYoBlwIDFB

