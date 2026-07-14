इस देश में मई-जून की हीटवेव ने ले ली 2700 लोगों की जान, नई स्टडी ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

ब्रिटेन में मई में तापमान 35.1°C तक पहुंच गया, जो असामान्य रूप से अधिक था. जून में तापमान 37.7°C तक दर्ज किया गया. इस दौरान UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) ने कई इलाकों में रेड हीट हेल्थ अलर्ट जारी किया था.

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ब्रिटेन में जून में इतिहास की सबसे भीषण गर्मी दर्ज की गई. मेरीफील्ड में मैक्सिमम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. (ANI)

हीटवेव की चपेट में 26 से ज्यादा यूरोपीय देश

ब्रिटेन में टूट सकता है 50 साल पुराना रिकॉर्ड

स्पेन के कई हिस्सों में तापमान 38-40°C से ऊपर

यूरोप में सिर्फ 20% घरों में AC,US में ये आंकड़ा 90%

दुनिया भर में बढ़ती भीषण गर्मी अब सिर्फ असहज मौसम नहीं, बल्कि जानलेवा संकट बनती जा रही है. मई-जून 2026 के दौरान इंग्लैंड और वेल्स में आई हीटवेव की वजह से करीब 2700 लोगों की समय से पहले मौत हो गई. वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से 40% से ज्यादा मौतें इंसानी गतिविधियों से बढ़े ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से हुई हैं. इस बीच क्लाइमेट चेंज को लेकर एक नई स्टडी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है.

सिर्फ तीन दिनों में हर दिन 440 मौतें

साइंस मैगजीन ‘नेचर’ में छपी हालिया स्टडी के मुताबिक, ब्रिटेन में जून के आखिर में आया 3 दिन का हीटवेव सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ. इस दौरान औसतन हर दिन 440 लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया है. मई के आखिर में आई गर्मी की लहर से करीब 550 लोगों की जान गई, जबकि जून की हीटवेव में लगभग 2,200 मौतें हुईं.

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क्लाइमेट चेंज ने बढ़ाया खतरा

इम्पीरियल कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन और ब्रिटेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी UK मेट ऑफिस ने मिलकर ये स्टडी की है. इस स्टडी में रिसर्चर्स का कहना है कि अगर पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा होता, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं होती. स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि कुल मौतों में 40% से ज्यादा सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ी गर्मी से जुड़ी थीं.

क्यों कहा जा रहा है ‘साइलेंट किलर’?

हीटवेव को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से होने वाली मौतें कई बार सीधे गर्मी से नहीं, बल्कि उससे बिगड़ने वाली बीमारियों के कारण होती हैं. यही वजह है कि इसका वास्तविक असर अक्सर आधिकारिक आंकड़ों से भी बड़ा माना जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के कई देशों को इस खतरे के लिए पहले से तैयार रहना होगा.

किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

रिसर्च स्टडी में वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया कि हीटवेव से होने वाली ज्यादातर मौतें सीधे लू लगने से नहीं होतीं. अत्यधिक गर्मी शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालती है. इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सांस संबंधी बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हो जाती हैं. हीटवेव से सबसे ज्यादा खतरा 65 साल से ज्यादा के उम्र के लोग, पहले से हार्ट या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोग, छोटे बच्चे और लंबे समय तक बाहर काम करने वाले लोगों को होता है.

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सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरा यूरोप तप रहा

ब्रिटेन अकेला ऐसा देश नहीं है, जहां गर्मी ने कहर बरपाया है. यूरोप के कई देशों में हालिया हीटवेव के दौरान हजारों अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं. यूरोप में इस बार रिकॉर्डतोड़ गर्मी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों के एक साथ असर से पड़ी है. World Weather Attribution (WWA) के मुताबिक, कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने यूरोप की हीटवेव को पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र बना दिया है.यूरोप के ऊपर कई दिनों तक हाई प्रेशर सिस्टम बना रहा. इसे हीट डोम कहा जाता है. यह गर्म हवा को जमीन के पास फंसा देता है. ये ठंडी हवाओं को अंदर आने नहीं देता. इससे तापमान लगातार बढ़ता रहता है.

यूरोप में गर्मी से कितनी मौतें?

पश्चिमी यूरोप में अब तक का सबसे गर्म महीना जून रहा. इस दौरान एवरेज टेंपरेचर 20.74 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और नीदरलैंड में 20-28 जून में हीटवेव से अब तक 9,700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं.यूरोप की कोई ‘मैक्सिमम टेंपरेचर लिमिट’ तय नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार 40–45°C की हीटवेव यूरोप के लिए बेहद खतरनाक है. क्योंकि, यूरोप के लोग ठंड में रहने के आदी हैं.

वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी?

रिसर्च स्टडी में कहा गया कि अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया गया और शहरों को भीषण गर्मी के अनुकूल नहीं बनाया गया, तो भविष्य में हीटवेव से होने वाली मौतों की संख्या और बढ़ सकती है. उन्होंने सरकारों से अस्पतालों, केयर होम, स्कूलों और शहरी इलाकों में बेहतर कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की अपील की है.

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