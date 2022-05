भारत की राजनीति में चर्चा का विषय बने बुलडोजर के एक्शन (Bulldozer Action) की गू्ंज अब सरहदों के पार भी सुनाई दे रही है. ब्रिटेन की एक सांसद ने अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Jhonson) को निशाने पर लेते हुए भारत में हो रहे बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया. नॉटिंघम ईस्ट से सांसद नाडिया व्हिटोम ने संसद में सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन की भारत यात्रा ने वहां के BJP शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन को वैध बनाने में मदद की है? बताते चलें कि बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से पहले कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. जिसके चलते कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए गए थे.Also Read - दिल्ली: डी राजा के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचा CPI का डेलीगेशन | LIVE

लेबर सांसद व्हिटोफ ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही थी. वहां पहुंचकर जॉनसन JCB चलवाने वालों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं. व्हिटोफ ने कहा कि प्रधानमंत्री यह तक नहीं बताते कि क्या मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया गया था, अगर नहीं उठाया गया था तो इसका क्या कारण है. गौर हो कि जॉनसन ने भारत आकर जेसीबी प्लांट का उद्घाटन किया था और जेसीबी पर चढ़कर फोटो भी खिचवाई थी. Also Read - जहांगीरपुरी में बुलडोज़र पर लगा ब्रेक, SC ने दिया आदेश, कल फिर होगी सुनवाई। Watch Video

The BJP (Modi’s governing party) is using JCB diggers to bulldoze the homes and shops of Muslims.

Boris Johnson posed with JCB diggers on his recent visit to India, but his minister wouldn't say whether he even raised these demolitions with Modi. pic.twitter.com/aIWVw5TLIl

— Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) April 28, 2022