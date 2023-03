लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों के विरोध में जुटे भारतीयों के साथ ब्रिटिश पुलिसकर्मी ने किया डांस, ये है वीडियो

भारतीय समुदाय (Indians) के लोगों ने आज मगलवार को ब्रिटेन की राजधानी लंदन (London) में खालिस्तानी समर्थकों (Khalistan protesters) के बीते रविवार (19 मार्च 2023) को भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के तिरंगे को उतारने (Indian Flag pull down) की कोशिश का विरोध किया है. सोशल मीडिया पर इंडिया हाउस की इमारत पर चढ़ने वाले लोगों की तस्वीरें सामने आईं थीं. इंडिया हाउस की टूटी हुई खिड़कियों के सीन भी दिखाई दी थे. इस घटना से विदेश में रह रहे भारतीयों के मन में नाराजगी और गुस्सा भर दिया. भारतीय समुदाय के लोगों ने खालिस्तानी समर्थकों की इस शर्मनाक करतूत के विरोध में लंदन स्थित भारतीय भारतीय उच्चायोग के बाहर जमा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया.

लंदन में भारतीय समुदाय के लोग जब खालिस्तानियों के विरोध में और भारतीय झंडे के समर्थन में जुटे तो ब्रिटिश पुलिसकर्मी उनके साथ डांस करने लगा, जिसका यह वीडियो सामने आया है.

फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल के एक सदस्य ने कहा, “मैं लंदन के मेयर सादिक खान से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। हमें आपके बयान की जरूरत नहीं है. हमें उनसे कार्रवाई की जरूरत है.”

लंदन की घटना के बाद खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों (pro-Khalistan protesters) के एक समूह ने रविवार को सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Indian Consulate) पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया. वहीं, कैनबरा में, पंजाब में कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थक ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर एकत्र हुए थे.