ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन पहुंच गए हैं. यहां वे कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए. उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की भी दिखे. य़ूक्रेन की सरकार द्वार इस वीडियो को साझा किया गया है. दो मिनट लंबे इस वीडियों में दोनों नेताओं को स्नापर्स व अन्य सुरक्षा के बीच घूमते हुए दिखाया गया है. बता दें कि इस दौरान जेलेंस्की और जॉनसन दोनों ही रास्ते में मिलने वाले लोगों का अभिवादन करते हैं. बता दें कि इन राहगीरों में से एक ब्रिटिश नेता को यूक्रेन की सड़कों पर देखकर भावुक भी हो जाता है.Also Read - Russia Ukraine War के बीच British PM जॉनसन कीव पहुंचे, राष्‍ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात

भावुक राहगीर ने कहा- हमें आपकी जरूरत है. जॉनसन उसका जवाब देते हुए कहा कि आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा. आपके पास एक अच्छे राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की हैं. हमें मदद करने का सौभाग्य मिला है. 24 फरवरी के दिन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू कर दिया गया था. रूस यूक्रेन लडाई के बाद यह पहली बार है जब जी 7 का कोई नेता यूक्रेन पहुंचा है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 120 बख्तरबंद वाहनों और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम देने का वादा किया है. उन्होंने विश्व बैंक के ऋण में अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की भी पुष्टि की है. इससे इंग्लैंड की कुल ऋण गारंटी एक अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. Also Read - अमेरिका ने रूस के प्रमुख वित्तीय संस्थानों, पुतिन की बेटियों पर लगाया प्रतिबंध

because they bloody can pic.twitter.com/FaTUt0lvP6

— Ukraine / Україна (@Ukraine) April 9, 2022