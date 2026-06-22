ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, लेबर पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा, जानें वजह

Keir Starmer Resignation: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पीएम की पोस्ट और पार्टी नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 22, 2026, 2:33 PM IST
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, लेबर पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा, जानें वजह
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सोमवार को इस्तीफे का ऐलान किया है. (photo credit, IANS)

  • ब्रिटेन में 10 साल में छह पीएम ने छोड़ा पद
  • कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है
  • ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में आर्थिक सुधारों का दबाव
  • पार्टी के सांसद नाराज होते ही ला रहे अविश्वास प्रस्ताव

Keir Starmer Resignation: कई दिनों से चल रहे सांसदों के दबाव के बाद आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया है. उन्होंने पीएम पद के साथ ही लेबर पार्टी के नेता का पद भी त्याग दिया है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दिया है. उनका कहना है कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसला लिया, वह “जिस देश से मैं प्यार करता हूं, उसे सबसे ऊपर रखने” के बारे में था. स्टारमर ने अपनी पत्नी, विक का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वह मजबूत सहारा हैं. वह “अपने प्यारे बच्चों के लिए सबसे अच्छे पिता” बनना चाहते हैं, “जो मेरा गर्व और खुशी हैं”.

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एंडी बर्नहम बन सकते हैं पीएम

एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री की जगह ले सकते हैं. एंडी बर्नहम आज सोमवार (21 जून को) वेस्टमिंस्टर में मेकरफ़ील्ड के लिए सांसद के तौर पर शपथ लेंगे. उन्होंने पिछले हफ़्ते उपचुनाव जीता था. एंडी बर्नहम स्टारमर के विरोधी माने जाते हैं. इसलिए उनकी जीत के बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि कीर को पद छोड़ना पड़ सकता है.

पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद और कई मंत्री कीर के खिलाफ थे और उनके काम-काज के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे. स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वह नए पीएम को समर्थन देना जारी रखेंगे.

10 साल में छह प्रधानमंत्रियों ने छोड़ा पद

ब्रिटेन में पिछले 10 साल में छह प्रधानमंत्रियों ने पद छोड़ा है और वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं. इसमें डेविड कैमरन, थेरसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक शामिल रहे हैं. ब्रिटेन में जल्दी जल्दी पीएम बदलने के कई कारण हैं. पहला ब्रेग्जिट के बाद देश की जनता बेहतर आर्थिक सुधार चाहती है. लोग महंगाई, टैक्स और बेहतर स्वास्थ्य-शिक्षा सेवा को देखकर वोट दे रहे हैं. वहीं ब्रिटेन की राजनीतिक दलों में अगर 15 से 20 फीसदी सांसद अगर पीएम के कामकाज से खुश न हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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