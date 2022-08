कैलिफोर्निया (California)के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने सोमवार को ‘राज्य के टीकाकरण प्रयासों को मजबूत करने’ के लिए मंकीपॉक्स वायरस (Monkeypox Virus) के प्रसार के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी. डीपीए न्यूज एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में न्यूजोम के हवाले से कहा, “कैलिफोर्निया मंकीपॉक्स (California Monkeypox) के प्रसार को धीमा करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर तत्काल काम कर रहा है, हमारे मजबूत परीक्षण, कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग और महामारी के दौरान मजबूत सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे अधिक जोखिम वाले लोग टीके, उपचार और आउटरीच के लिए हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.Also Read - दिल्ली में मिला Monkeypox का दूसरा मरीज, 35 साल का नाइजीरियाई शख्स पॉजिटिव, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, कैलिफोर्निया का कुल मंकीपॉक्स केसलोड (Total Monkeypox Cases in California) वर्तमान में 827 था, जो 1,390 मामलों के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित न्यूयॉर्क राज्य के बाद दूसरा सबसे अधिक था. कैलिफोर्निया ने बताया कि पुरुषों में सकारात्मक मंकीपॉक्स के 98.3 प्रतिशत मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से अधिकांश की पहचान LGBTQ समुदाय के हिस्से के रूप में हुई. पुरुषों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर और गैर-बाइनरी लोगों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में यह वायरस काफी हद तक फैल रहा है. Also Read - दुनिया भर में Monkeypox के कारण हुई मौतों पर WHO चिंतित, कई देशों को दी चेतावनी

न्यूजॉम की घोषणा राज्य के लिए प्रकोप के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समन्वित करना आसान बनाती है और ईएमएस कार्यकर्ताओं को टीके लगाने की अनुमति देती है. गवर्नर के कार्यालय ने कहा कि कैलिफोर्निया ने अब तक प्राप्त कुल 61,000 खुराक में से वैक्सीन की 25,000 से अधिक खुराक वितरित की हैं. विशेष रूप से जाईनोस वैक्सीन पूरे देश में कम आपूर्ति में बनी हुई है. Also Read - Monkeypox Alert: अब झारखंड में सामने आया संदिग्ध केस, अलर्ट पर है प्रशासन

कार्यालय ने कहा कि राज्यभर में 30 से अधिक सुविधाएं और प्रदाता मंकीपॉक्स के इलाज (Monkeypox Treatment) की पेशकश कर रहे हैं, हालांकि एंटीवायरल नुस्खे वाली दवा टेकोविरिमैट की पहुंच भी सीमित है. न्यूजॉम ने कहा, “हम अधिक टीकों को सुरक्षित करने, जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और LGBTQ समुदाय के साथ खड़े होने के लिए संघीय सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे.”

Monkeypox Symptoms

मंकीपॉक्स के लक्षण चेचक के समान होते हैं, हालांकि आमतौर पर हल्के होते हैं. वायरस से संक्रमित लोगों को शुरू में बुखार, दर्द, सूजन लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट होती है. बाद में वे एक दाने का विकास करते हैं, जो आमतौर पर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर फैलते हैं, गिरने से वह पहले मवाद से भरे घावों में बदल जाते हैं.

INPUT_IANS