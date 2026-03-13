Hindi World Hindi

California Drone Attack Warning Could Iran Wage War On American Soil

क्या अमेरिकी जमीन पर युद्ध छेड़ सकता है ईरान, लॉस एंजेलिस से शिकागो तक ड्रोन हमले का डर क्यों?

California Drone Attack Warning: ईरान अमेरिका में छिपे अपने स्लीपर एजेंट्स को सक्रिय करके अमेरिकी जमीन पर हमले करवा सकता है.

(photo credit AI, for representation only)

California Drone Attack Warning: ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध के बदले में वेस्ट कोस्ट पर ड्रोन हमले हो सकते हैं. अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने बुधवार को कैलिफोर्निया की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये चेतावनी दी है. हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है.

क्या अमेरिका में छिपे हैं ईरान के स्लीपर एजेंट

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में चल रहे युद्ध के बीच यह डर बढ़ा है कि इसकी आंच अमरिकी जमीन तक पहुंच सकती है. सुरक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि ईरान अमेरिका में छिपे अपने स्लीपर एजेंट्स को सक्रिय करके अमेरिकी ज़मीन पर हमले करवा सकता है. साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताया है जहां सबसे ज्यादा हमले का डर है.

किन अमेरिकी शहरों पर खतरा

विशेषज्ञों के मुताबिक लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो जैसे बड़े शहरी इलाके संभावित निशाने बन सकते हैं.

यूक्रेन से सीख सकता है ईरान

यह चेतावनी यूक्रेन के 2024 के ‘ऑपरेशन स्पाइडरवेब’ का जिक्र करती है. तब छोटे विस्फोटक ड्रोनों को चुपके से रूसी सीमा के काफी अंदर तक ले जाया गया था और सैन्य ठिकानों के पास खड़े ट्रकों से लॉन्च किया गया था. इन ड्रोन ने रूस में काफी तबाही मचाई थी.

Add India.com as a Preferred Source

ईरान के नए सुप्रीम लीडर के पहले ही बयान में कड़ा रुख! बंद ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, US बेस पर करेंगे हमले| बड़ी बातें

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेहरान यूक्रेन में इस्तेमाल की गई एक विनाशकारी युद्ध रणनीति को दोहरा सकता है. अगर ईरान के स्लीपर सेल्स अमेरिका में सक्रिय हैं, तो उनके लिए इस तरह के ड्रोन बनाना मुश्किल नहीं होगा.

कैसे कर सकते हैं हमला

ईरान के एजेंट अपने लक्ष्यों से कुछ ही किलोमीटर दूर छिपी जगहों से विस्फोटक ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं.

समुद्र में तैनात ईरानी जहाज भी अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर ड्रोन से हमला कर सकते हैं

ईरान भीड़ वाली जगहों, मॉल्स और ऑस्कर जैसे खास इवेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है

हथियार नियंत्रण के लिए अमेरिका के पूर्व सहायक विदेश मंत्री और रक्षा विभाग में नीति सलाहकार फ्रैंक ए रोज़ ने डेली मेल को बताया कि आपको बस एक ऐसे जहाज़ की जरूरत होगी जिस पर किसी दूसरे देश का झंडा लगा हो और जो समुद्र में तैनात हो.