कैलिफोर्निया, केरल और कत्ल की मिस्ट्री... दो सहेलियों की हत्या के आरोप में तीसरी दोस्त गिरफ्तार

California: केरल की एक महिला को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने दो महिलाओं की कथित हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया है.

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अंजना हरि, एन मैरी और अनिला. (photo credit, X, for representation only)

California: अमेरिका में अलग-अलग वारदातों में दो भारतीय महिलाओं की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है. दोनों महिलाएं केरल की रहने वाली थीं और उनकी हत्या 28 अगस्त (अमेरिकी समयानुसार) को कुछ मिनटों के अंतर पर हुई थी. इन दो कत्ल के आरोपों में गिफ्तार महिला भी केरल की है और मारी गई दोनों महिलाओं की सहेली है.

कौन हैं पीड़िता और आरोपी

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ितों की पहचान केरलम के त्रिशूरकी रहने वाली 35 साल की अंजना हरि और तिरुवनंतपुरम की 40 वर्षीय एन मैरी मैथ्यू के तौर पर हुई है. आरोपी महिला कोट्टायम जिले की रहने वाली 32 वर्षीय अनीला है. अनीला को सैन होजे, कैलिफोर्निया में मिलपिटास पुलिस विभाग ने हिरासत में लिया है. तीनों महिलाएं अमेरिका में अपने-अपने पतियों और बच्चों के साथ रहती थीं और अलग-अलग नौकरियां करती थीं. उनके परिवारों ने बताया कि अंजना स्कूल टीचर थीं, जबकि ऐन इंजीनियर थीं.

क्या है पूरा केस

केरल में परिवारों और स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मिलपिटास में हिट-एंड-रन टक्कर में लगी चोटों के कारण अंजना की मौत हो गई. एन मैरी सैन होजे स्थित अपने घर में मृत पाई गईं, उनके शरीर पर चाकू का एक ज़ख्म था.

मिलपिटास पुलिस विभाग ने बताया कि 28 अगस्त की दोपहर उन्हें मिल क्रीक अपार्टमेंट्स की पार्किंग में हिट-एंड-रन टक्कर की सूचना मिली थी. पुलिस ने एक बयान में कहा, “जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो उन्हें एक महिला पीड़ित मिली, जिसे टक्कर के कारण गंभीर चोटें आई थीं. दुर्भाग्य से, मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाके की तलाशी ली और पास की पार्किंग में हुलिया से मेल खाती एक नीली SUV पाई. घटना के सिलसिले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि टक्कर से जुड़े हालात का पता लगाया जा रहा है.

सैन होज़े पुलिस ने बताया कि 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे से कुछ समय पहले लिंडा विस्टा स्ट्रीट पर एक महिला, जिसकी पहचान उसके परिवार ने ऐन के तौर पर की है, अपने घर के अंदर एक चाकू के घाव के साथ मृत पाई गई. मौत को हत्या माना गया और पुलिस ने कहा कि पीड़ित और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे.

साथ में मनाया ओणम, देखी फिल्म

अंजना के रिश्तेदार राजगोपाल ने कहा कि पुलिस जांच चल रही है और परिवार को कथित मकसद का पता चलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अनीला ने ऐसा क्यों किया होगा. वे तीनों – अंजना, ऐन और अनीला – करीबी दोस्त थीं. हमने सुना है कि उन्होंने साथ में ओणम मनाया था और हाल ही में फिल्म देखने भी गई थीं. यहां तक ​​कि उनके पतियों को भी नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ था.