क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज ट्रांसफर कर सकती हैं कोरिना मचाडो? क्या बोली नोबेल कमेटी
Nobel Pease Prize: नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा कि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला फाइनल होता है.
Nobel Pease Prize: नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने नोबेल शांति पुरस्कार के ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया है. संस्थान ने यह साफ कर दिया है कि नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद उसे ट्रांसफर, शेयर या रद्द नहीं किया जा सकता है. यह बात वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की उन टिप्पणियों के जवाब में कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपना 2025 का पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे सकती हैं.
क्या है आधिकारिक बयान
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक ऑफिशियल बयान में, संस्थान ने कहा कि नोबेल फाउंडेशन के नियमों के तहत नोबेल पुरस्कार देने का फैसला फाइनल और स्थायी होता है, जिसमें अपील की अनुमति नहीं है. यह भी कहा गया कि पुरस्कार देने वाली समितियां इस पर कोई टिप्पणी नहीं करतीं कि पुरस्कार विजेता पुरस्कार मिलने के बाद क्या करते हैं या कहते हैं.
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी और नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा, एक बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता, न ही शेयर किया जा सकता है और न ही दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है. यह फैसला फाइनल है और हमेशा के लिए मान्य है.
मचाडो ने क्या कहा?
इस हफ्ते की शुरुआत में फॉक्स न्यूज पर, शॉन हैनिटी ने मचाडो से पूछा था कि क्या उन्होंने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की पेशकश की थी. उन्होंने जवाब दिया, खैर, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है.
ट्रंप का बयान
ट्रंप, जिन्होंने अक्सर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने में दिलचस्पी दिखाई है और इसे राजनयिक उपलब्धियों से जोड़ा है. ट्रंप ने कहा कि अगर मचाडो अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली एक नियोजित बैठक के दौरान उन्हें यह पुरस्कार देती हैं तो उन्हें इसे स्वीकार करके सम्मानित महसूस होगा.
वेनेजुएला की राजानीति और मचाडो
वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य मचाडो को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जुड़े अधिकारियों की ओर से वेनेजुएला के 2024 के आम चुनाव में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था. उन्होंने एक स्टैंड-इन उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि उसने वोट जीता था, हालांकि मादुरो ने आधिकारिक परिणामों में कथित अनियमितताओं के बीच जीत का दावा किया था.
