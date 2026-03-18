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हम बना सकते हैं पानी-हवा से पेट्रोल, चीन की कंपनी ने किया बड़ा दावा
Petrol: हवा और पानी से निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को कृत्रिम ईंधन में बदलने की एक प्रक्रिया तैयार कर ली है.
Petrol: हवा और पानी से कम लागत पर सिंथेटिक पेट्रोलियम बन सकता है. हमने इसे बनाने की एक तकनीक में महारत हासिल कर ली है. शंघाई की एक स्टार्ट-अप कंपनी ने ये दावा किया है.
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मीडिया आउटलेट ‘कैलिआनशे’ ने मंगलवार को बताया कि ‘कार्बोनोलॉजी’ ने हवा से ईंधन बनाने की तकनीक घोषणा की है.
इस तकनीक को समझें
कंपनी के मुताबिक हवा और पानी से निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके कृत्रिम ईंधन में बदलने की एक प्रक्रिया तैयार कर ली है.
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क्या है कंपनी का अगला कदम
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब यह फर्म “चीन में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता” शुरू करने की “तैयारी” कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी की सह-स्थापना 2024 में टेस्ला के एक पूर्व उपाध्यक्ष ने की थी. कंपनी ने कहा कि उसने सिंथेटिक पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और नैफ्था को बाजार-प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचने के लिए लागत में पर्याप्त कमी हासिल कर ली है. कार्बोनोलॉजी उन कई चीनी कंपनियों में से एक है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने वाली तकनीकों की संभावनाओं को तलाश रही हैं.
दुनिया जूझ रही पेट्रोल के लिए
इस खोज का खुसाला ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच, पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के किल्लत से जूझ रही है. वहीं चीन जीवाश्म ईंधन के विकल्प विकसित करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है. कुछ विशेषज्ञ अभी भी इस पर संदेह जताते हैं. एक फोन इंटरव्यू के दौरान, कार्बोनोलॉजी के एक कर्मचारी ने पुष्टि की कि रिपोर्ट सही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया.
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