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कनाडा से डिपोर्ट हो सकते हैं हजारों भारतीय छात्र, नया कानून 'बिल C-12' बना मुसीबत
Bill C-12: कनाडा का नया 'बिल C-12' लगभग 30,000 शरण आवेदनों को अयोग्य घोषित कर सकता हैय
Bill C-12:कनाडा ने नया इमिग्रेशन कानून लागू किया है. इस बिल से शरण का आवेदन करने वाले 30 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में भारतीय हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों पर खरे न उतरने वाले लोगों को डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है.
क्या है बिल C-12
स नए कानून को ‘कनाडा की इमिग्रेशन प्रणाली और सीमाओं को मज़बूत करने वाला अधिनियम’ (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act) या ‘बिल C-12′ कहा जाता है. इसे 26 मार्च, 2026 को शाही मंज़ूरी (Royal Assent) मिल गई है और यह बिल आधिकारिक तौर पर कानून बन गया है.
क्या है इस बिल में
कनाडा में शरणार्थी सुरक्षा की मांग करने वाले लोगों के लिए अब और भी कड़े नियम लागू होंगे. बिल का मुख्य उद्देश्य शरण प्रणाली पर पड़ रहे दबाव को कम करना है. साथ ही शरणार्थी बनने के गलत तरीकों पर रोक लगाना और देश की सीमा सुरक्षा को और भी मज़बूत बनाना है.
कैसे छात्र होंगे इससे प्रभावित
IRCC के आंकड़ों से पता चलता है कि इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो पहले अंतरराष्ट्रीय छात्र के तौर पर कनाडा आए थे. इनमें से कई लोग स्टडी परमिट पर कनाडा में दाखिल हुए थे. जब उन्हें कनाडा में ही रहने के अन्य रास्ते मुश्किल लगने लगे, तो उन्होंने शरण के लिए आवेदन कर दिया.
क्या हैं नए कानून में बड़े बदलाव
इस कानून में किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक है—’एक साल की नई समय-सीमा’ (Deadline). IRCC के अनुसार, इस कानून के तहत, जो लोग 24 जून, 2020 को या उसके बाद कनाडा में दाखिल हुए हैं, उन्हें देश में अपनी पहली एंट्री के एक साल के भीतर ही शरण के लिए आवेदन करना होगा.
यदि वे इस एक साल की समय-सीमा बीत जाने के बाद आवेदन करते हैं, तो अब उनके आवेदन को ‘इमिग्रेशन और शरणार्थी बोर्ड’ (IRB) के समक्ष पूरी सुनवाई के लिए अयोग्य माना जा सकता है. यानी कई लोग एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के सामने मौखिक सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर गँवा सकते हैं.
नियमों को ‘पिछली तारीख से’ (Retroactively) लागू किया गया है. नए नियम 3 जून, 2025 को या उसके बाद किए गए दावों पर लागू होते हैं, भले ही कानून खुद मार्च 2026 में पास हुआ है.
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