'सावधानी बरतें, आतंकवाद का है खतरा', Canada ने अब भारत के लिए जारी कर दी Travel Advisory

भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है. कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर (Hardeep singh nijjar) की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने के बाद भारत ने इसका करारा जवाब दिया. भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को ‘बेतुका’ बताते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. मामले को लेकर एक भारतीय अधिकारी को कनाडा की तरफ से निष्कासित किए जाने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को भारत से भी निष्कासित कर दिया गया. इन सबके बीच कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत जाने को लेकर एक नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है.

“Avoid all travel to the Union Territory of Jammu and Kashmir due to the unpredictable security situation. There is a threat of terrorism, militancy, civil unrest and kidnapping. This advisory excludes travelling to or within the Union Territory of Ladakh,” says Canada in its… pic.twitter.com/AxV7aZ18q3

— ANI (@ANI) September 19, 2023