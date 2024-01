'दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक नए युग की शुरुआत', राम मंदिर पर बोले कनाडा के सांसद

Ram Mandir Pran Pratishtha: यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर दुनिया भर में उत्साह है. बीती 22 जनवरी को मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था. पीएम मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे. इसको लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता देखी गई. अब कनाडा के सांसद ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदुओं के लिए एक नए युग शुरू हुआ है.

भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने अयोध्या में श्री रामलला के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह की सराहना करते हुए कहा है कि यह कनाडा में दस लाख हिंदुओं सहित दुनिया भर के 1.2 अरब हिंदुओं के लिए एक नए युग की शुरुआत है. उन्होंने बताया कि ओटावा में हिंदू मंदिर में इस भावनात्मक क्षण के शुभ समारोह का लाइव कवरेज भी देखा था.

आर्य ने कहा, ‘दुनिया के सबसे पुराने धर्म के इतिहास में, 22 जनवरी, 2024 को कनाडा में दस लाख हिंदुओं सहित दुनिया भर के 1.2 अरब हिंदुओं के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई. सदियों की प्रतीक्षा और अपार बलिदानों के बाद अयोध्या में दिव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया.

My statement in Parliament on Ram Mandir:

In the history of the oldest religion in the world, 22nd January 2024 marked the beginning of a new era for 1.2 billion Hindus across the world including one million Hindus in Canada.

After centuries of anticipation and immense… pic.twitter.com/GTtJDYGTch

— Chandra Arya (@AryaCanada) January 30, 2024