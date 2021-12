CDS Bipin Rawat Dies: अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (US Foreign Secretary Antony J. Blinken), रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (US Defence Secretary Lloyd J Austin III ), रक्षा मंत्रालय पेंटागन (Pentagon) और यूएस चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जनरल मार्क मिली (US Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen Mark Milley) ने बुधवार को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) के निधन पर शोक व्यक्त किया. सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर (Gen Bipin Rawat’s Helicopter Crash) बुधवार 8 दिसंबर को तमिलनाडु (Tamilnadu) में कुन्नूर के पास नीलगिरी की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था. इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई थी. इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में खबर मिलते ही सभी भौचक्के गए और सभी के सकुशल होने की कामना करने लगे. लेकिन शाम करीब 6 बजे भारतीय वायुसेना ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु होने की घोषणा की, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है. देश के पहले सीडीएस की मौत से राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल रही. विदेशों से भी उनके लिए शोक संदेश आने लगे. हाल के दिनों में अमेरिका, भारत का काफी करीबी सहयोगी बना है और वहां से भी शोक संदेश आए हैं.Also Read - CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, ले. कर्नल हरजिंदर सिंह समेत इन मृतकों की फोटोज जारी

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, 'आज के हादसे में भारत के सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और सहकर्मियों की मृत्यु हो जाने पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' उन्होंने कहा, 'हम जनरल रावत को उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए हमेशा याद रखेंगे, जिन्होंने अपने देश की सेवा की और अमेरिका-भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए काम किया.'

रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा, 'जनरल रावत ने भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी पर एक अमिट छाप छोड़ी है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के एकीकृत युद्धक क्षमता वाले संगठन के रूप में उभरने में केंद्रीय भूमिका में थे.' ऑस्टिन ने कहा कि उन्होंने इस साल जनरल रावत से मुलाकात की थी.

यूएस चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जनरल मार्क मिली ने कहा, ‘हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत और अन्य के निधन से दुखी हूं. उन्होंने भारतीय सेना के साथ पर अपना गहरा व स्थायी प्रभाव छोड़ा है. उन्होंने भारत और अमेरिका के सैन्य रिश्तों को भी मजबूत किया है.’

पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी (Pentagon Press Secy John Kirby) ने कहा, ‘हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु हो जाने पर रावत परिवार और भारत के लोगों के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. इस हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के परिजनों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं.’

