अमेरिका ने लगाई है सोने की कीमतों में आग? 2022 में ऐसा क्या किया था, तब से केंद्रीय बैंकों ने खरीद डाला हजारों टन सोना

Central Banks Gold Purchases: अमेरिका ने 2022 में रूस की संपत्तियां फ्रीज कर ली थीं. हाल में ब्रिटेन ने वेनेजुएला के गोल्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है.

Published date india.com Updated: January 20, 2026 10:58 AM IST
Central Banks Gold Purchases: 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद कुल सोने की कीमत 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई. वहीं अमेरिकी ट्रेजरी में कैंद्रीय बैंकों का कुल निवेश 3.5 ट्रिलियन रह गया है. तीन दशकों में पहली बार केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद सोने का मूल्य अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के मूल्य से ज्यादा है. आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विश्लेषकों ने कहा है कि केंद्रीय बैंक सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता घटे. यह सब कुछ पिछले तीन-चार सालों से बढ़ रहा है.

2022में क्या हुआ था

अमेरिका ने 2022 में रूस की संपत्तियां फ्रीज कर ली थीं. अमेरिका का कहना था कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. इसके बाद दुनिया भर के बैंकों ने सोने की खरीद तेज की है. पिछले तीन साल में केंद्रीय बैकों ने हर साल 1000-1000 टन सोना खरीदा है.

अन्य कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया में नीतिगत टकराव, अमेरिका के बढ़ते कर्जी और नए भू राजनीतिक तनाव के कारण केंद्रीय बैंक डॉलर से दूर जा रहे और सोने के करीब आ रहे.

भारत के रिजर्व में कितना सोना

भारत के रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 13.57 पहुंच गई है. जबकि चीन और रूस में यह आंकड़ा 41.3 और 7.6 फीसदी का है.

ब्रिक्स ने दिया बीसीबीपीआई का प्रस्ताव

ब्रिक्स ने भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्श देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाए. हालांकि आईबीआई ने यह भी कहा है कि उसका मकसद डॉलर को हटाना नहीं है.

