सिडनी में PM Modi के सम्मान में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ चल रही द्विपक्षीय बैठक

PM Modi accorded Ceremonial Guard of Honour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज आज सिडनी में एडमिरल्टी हाउस (Admiralty House) में द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं. मीटिंग शुरू होने से पहले एडमिरल्टी हाउस में पीएम मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर (Ceremonial Guard Of Honour) दिया गया. यहीं नहीं एडमिरल्टी हाउस में उन्होनें विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi accorded a Ceremonial Guard of Honour at the Admiralty House in Sydney, Australia pic.twitter.com/ECLMbw018V — ANI (@ANI) May 24, 2023