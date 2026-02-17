By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पीएम के ताज के साथ मिले 6 कांटे! तारिक रहमान के सामने वो चुनौतियां, जो तय करेंगी बांग्लादेश का भविष्य
Tarique Rahman Challenges: तारिक रहमान को जमात के कट्टरपंथ, बांग्लादेश में बढ़ती आईएसआई की ताकत, खुद पर लगे भ्रष्टाचार के दाग, अर्थव्यवस्था और भारत के साथ बिगड़े रिश्ते की चुनौतियों से निपटना होगा.
Tarique Rahman Challenges: 18 साल तक निर्वासित रहने के बाद मंगलवार को तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ लेंगे. पर इस ताज के साथ तारिक रहमान को कई बड़ी चुनौतियां भी मिलेंगी. इन चुनौतियों से तारिक रहमान के निपटने का तरीका ही तय करेगा कि अगले दशकों में ढाका का भविष्य क्या होगा.
घरेलू राजनीति के जिन्न
बांग्लादेश की घरेलू राजनीति को संभालना होगा. इसमें बड़ी संख्या में अवामी लीग समर्थक हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी पर लगे बैन के बाद जमात की जगह उन्हें वोट दिया है. रहमान को इन्हें साथ लेकर चलना होगा. साथ ही 77 सीट वाली जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथ से भी निपटना होगा. इसके बाद बांग्लादेश के उन बेलगाम छात्र नेताओं का नंबर आता है, जिन्हें लगता है कि वे देश की सत्ता पलट सकते हैं. शुक्र है कि इनसे निपटने के लिए रहमान के पास 297 सीटों में से 209 सीट का प्रचंड बहुमत है.
जमात और ISI का गठजोड़
कई रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जमात ए इस्लामी को अपने सहयोगी के तौर पर देखती है. वहीं बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में भी आईएसआई की बड़ी भूमिका थी. यह भारत के लिए चिंता का सबब है लेकिन इससे निपटना रहमान के लिए भी बड़ी चुनौती है.
खुद पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोना
तारिक रहमान पर पहले कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. 2001 से 2006 के दौरान जब उनकी मां खालिदा जिया बांग्लादेश की पीएम थीं तो रहमान का डार्क प्रिंस कहा जाता था. वहीं 2007 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह 17 महीने जेल में भी रहे थे.
अर्थव्यवस्था और नौकरियां
बांग्लादेश में युवाओं की बड़ी संख्या है और उन्हें नौकरियां चाहिए. तारिक रहमान उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. वहीं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था रेडीमेंट गारमेंट पर ज्यादा निर्भर हो गई है. विदेश मुद्रा भंडार कम हुआ है महंगाई बढ़ी है.
भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना
हसीना के शासन काल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते ऊंचाइयां छू रहे थे. सीमा समझौता हुआ. लेकिन मोहम्मद युनूस ने काफी चीजें चौपट की हैं. पीएम मोदी ने रहमान को शुभकामनाएं देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अब गेंद तारिक रहमान के हाथ में है.
रेफरेंडम को लागू करना
बांग्लादेश में जनमत संग्रह में बांग्लादेश के संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को पक्ष में वोट पड़ा है. इसके तहत बांग्लादेश में भारत की लोकसभा और राज्यसभा के जैसे दो स्तरीय संसदीय प्रणाली बनाई जाएगी. वहीं पीएम की पावर घटेगी और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
